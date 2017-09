Inside verscheen vorig jaar al voor pc, PS4 en Xbox One en nu is bevestigd dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Dat bevestigde Arnt Jensen, de director van de game, tegenover het Japanse Famitsu magazine. Meer details werden wel niet meegegeven en ook een releasedatum ontbreekt nog. Inside is een game van Playdead, de makers van Limbo.