Avalanche Studios, bekend van de Just Cause games, heeft enkele vacatures online gegooid voor een nieuw project. Men spreekt over een next-gen open-world sandbox multiplayer engine, terwijl ook cross-gen vermeld wordt. Het zou dus gaan om een open-world sandbox game met multiplayer die vermoedelijk zowel op de huidige als volgende generatie consoles verschijnt. Eindelijk een Just Cause waar het niet de fans zijn die de multiplayer verzorgen?