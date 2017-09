Palmer Luckey, de man achter de Oculus Rift en vervolgens ook heel wat controverse, heeft nog eens van zich laten horen. Tijdens een HTC Vive panelgesprek op de Tokyo Game Show bevestigde Luckey dat hij een nieuw bedrijf heeft voor VR-projecten, al kon hij daar verder wel nog niet veel over kwijt. Hij vroeg ook om hem voortaan te zien als een VR-persoon, en dus niet als uitsluitend iemand die gekoppeld is aan de Oculus Rift. Hij is er naar eigen zeggen ook voor Sony, HTC en andere bedrijven.

Wat dat laatste betreft had Luckey lovende woorden voor HTC, dat volgens hem duidelijk kiest om overal ter wereld stevig te investeren in virtual reality, dus niet alleen in het Westen. Daarom heeft Luckey naar eigen zeggen wel niet per se een voorkeur voor de HTC Vive als VR-headset, maar hij is wel fan van het businessplan van HTC.

Verder raakte bekend dat Luckey een adviserende rol zal spelen voor VR startups in Finland, Japan en Zuid-Korea.