Eerder dit jaar al werd Golf Story aangekondigd voor de Nintendo Switch en nu is ook een releasedatum bekend, zijnde 28 september. De game verschijnt deze week dus nog. Golf Story draait rond een golfer die alles opgeeft om nog één keer te kunnen schitteren in zijn favoriete sport. In de game zal je echter niet uitsluitend golfen, aangezien er ook heel wat RPG-elementen van de partij zijn, onder meer wat verhaal, personages, omgevingen, activiteiten en upgrades betreft.