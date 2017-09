Megaton Rainfall zou normaal deze week verschijnen voor PS4 en PlayStation VR, maar op het laatste moment is beslist om de release uit te stellen. De game zou nu op 13 oktober verschijnen. In de game kruip je in de huid van een superheld die wereldwijd buitenaardse aanvallen moet aanpakken. Daarvoor beschik je over verschillende superkrachten, zoals de mogelijkheid om te vliegen en de ene na de andere raket uit je handen te torpederen.