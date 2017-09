De "Digital arts and entertainment" opleiding van de Howest in Kortrijk (Belgiƫ) heeft een mooie titel veroverd. De opleiding werd tijdens The Rookies, een internationale competitie voor jonge, creatieve designer, namelijk verkozen tot de beste opleiding ter wereld voor het ontwerpen en ontwikkelen van games.

Voor The Rookies kunnen studenten uit verschillende richtingen hun werk insturen. De organisatie van de wedstrijd brengt dan op basis van verschillende factoren een ranking uit van de scholen van alle deelnemers. Vorig jaar al wist de Howest een mooie vijfde plaats te veroveren in de categorie "next-gen gaming", maar dit jaar eindigde men dus op de eerste plaats wat betreft beste opleiding voor "game design and development".

Aan de competitie deden sholen uit 38 verschillende landen mee. Bij de rangschikking werd in belangrijke mate rekening gehouden met tewerkstelling, waarbij voor de Howest opvalt hoe divers de mogelijkheden voor studenten zijn. Uiteraard komen veel studenten in de game-industrie terecht, maar met hun creatieve en technische vaardigheden weten ze het ook goed te doen in andere sectoren.