De Ataribox, een nieuwe console van Atari die afgelopen zomer officieel aangekondigd werd, staat blijkbaar gepland voor een release in de lente van 2018. Dat is tenminste het plan, want eerst zou deze herfst nog een crowdfunding campagne gelanceerd worden. Die moet natuurlijk eerst goed verlopen. Het prijskaartje bedraagt 249 dollar of 299 dollar, afhankelijk van de versie die je kiest. Mogelijk wordt daarmee verwezen naar het design van de console. Eerder werd al gezegd dat een houten versie en een zwart/rode versie zou worden gelanceerd. Het is niet duidelijk of dat prijsverschil ook andere interne specificaties inhoudt.

Wat die specs betreft trouwens zou de Ataribox beschikken over een AMD processor en Radeon Graphics, met een op Linux gebaseerd besturingssysteem. Eerder werden al HDMI, 4x USB en SD bevestigd qua aansluitingen. De console zou kunnen dienen voor streamen, multimedia, web browsing en natuurlijken gamen. Heel wat retro klassiekers zouden standaard al van de partij zijn, maar daarnaast zou de console ook "current gen content" kunnen draaien.