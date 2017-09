Valve heeft 173 games verwijderd van Steam omdat het zogenaamde "fake games" waren die gebruikt werden in activiteiten die een negatieve impact hadden op de Steam Store en andere Steam tools, zoals de economie rond de Trading Cards.

De meeste games in kwestie zijn het werk van Silicon Echo Studio en andere partijen die mogelijk aan dezelfde persoon gelinkt zijn. Alle games leken zo goed als identiek en gemaakt met goedkope Unity assets, met hier en daar een kleine aanpassing om van een "nieuwe" game te kunnen spreken. Buiten Steam om werden veel van deze games in goedkope bundels verkocht, waardoor relatief makkelijk winst kon gemaakt worden via de verkoop van Trading Cards. Deze praktijk is Valve sinds kort steviger beginnen aanpakken door te weigeren onvoorwaardelijk Steam keys uit de delen aan ontwikkelaars.