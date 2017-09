Om een overleden producer te eren en zijn familie te steunen kondigde Warner Bros. een tijdje geleden aan dat het wat speciale DLC zou lanceren voor Middle-Earth: Shadow of War. Spelers zouden namelijk een Forthog Orc Slayer kunnen kopen, een personage gebaseerd op de overleden producer, Mike "Forthog" Forgey. De communicatie omtrent die DLC was echter erg verwarrend.

Warner Bros. liet aanvankelijk enkel weten dat voor elke verkoop van de DLC 3,5 dollar integraal naar de familie van Forgey zou gaan, maar in de kleine lettertjes was te lezen dat dit enkel voor de verkoop in de VS zou gelden en dat sommige staten uitgesloten werden. Niet alleen was dus niet duidelijk hoeveel de DLC op zich zou kosten, ook was onduidelijk wat er zou gebeuren met de verkoop van de DLC in andere regio's. Een woordvoerder van Warner Bros. liet vervolgens weten dat men helemaal geen winst maakt op de verkoop van de DLC, waar ook ter wereld, maar dat maakte de hele zaak er niet duidelijker op.

Nu heeft Warner Bros. laten weten dat het altijd de bedoeling heeft gehad om de wereldwijde opbrengst van de DLC naar de familie van Forgey te laten gaan, maar door wat juridisch taagebruik en het ├╝berhaupt koppelen van donaties aan de verkoop van DLC is het hele gebeuren qua communicatie in het water gevallen. Daarom is nu beslist om de DLC gewoon gratis beschikbaar te stellen voor alle spelers. Op die manier is het eerbetoon er voor elke speler, en niet enkel voor wie de DLC zou kopen. Daarnaast zou Warner Bros. sowieso nog een donatie storten aan de familie van Forgey. Om welk bedrag het dan gaat, is niet bekend. Wie zelf nog een financieel steentje wil bijdragen, kan dat hier.