Verschillende bronnen hebben tegenover Kotaku bevestigd dat er deze week ontslagen zijn gevallen bij Volition. In totaal zouden 30 personen op straat zijn gezet, waaronder general manager Dan Cermak. De studio had aanvankelijk 200 werknemers.

Volition lanceerde een tijdje geleden Agents of Mayhem, een spirituele opvolger voor Saints Row, maar de game wist zich niet echt in de aandacht te werken en ook de verkoop viel tegen, hetgeen de ontslagen nu verklaart.

Volition werd in 1996 opgericht en in 2000 overgenomen door THQ. Het bracht toen games uit in de Saints Row en Red Faction reeks. In 2013 ging THQ failliet en nam Deep Silver de studio over, samen met de rechten op de Saints Row franchise. Daar kwam Saints Row: Gat Out of Hell en het recentere Agents of Mayhem uit voort, wat dus niet meteen een succes bleek.