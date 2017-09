Nintendo heeft laten weten dat het op 31 januari 2019 de stekker uit het Wii shopping channel trekt. Het is dan niet meer mogelijk WiiWare en Virtual Console games te kopen via die weg. Dit geldt dan ook voor de backwards compatible versie op de Wii U. Wii Points kunnen nog tot 27 maart 2018 worden toegevoegd. Gekochte games opnieuw downloaden zal wel nog kunnen nadat het shopping channel is stopgezet en ook de functie voor data transfer van Wii naar Wii U blijft behouden, maar ook die twee features zullen in de toekomst ooit eens worden stoptgezet.