Flower, een van de typische games van thatgamecompany, is nu ook beschikbaar voor iOS. De mobiele versie kost je 4,99 dollar en laat je je iPhone of iPad draaien en kantelen om doorheen de ontspannende wereld van de game te reizen. Flower verscheen oorspronkelijk in 2009 voor PS3, om enkele jaren later ook naar PS4 en PS Vita te komen.