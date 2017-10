Als groot bedrijf is het soms moeilijk om al je medewerkers te allen tijde onder controle te houden en dat kan wel eens leiden tot een PR-fiasco. Daar is het in dit geval niet echt op uitgedraaid, maar erg goed oogt het desondanks niet. Het gaat hier om Riot Games, de ontwikkelaar achter League of Legends, waarvan een medewerker zijn boekje stevig te buiten ging op het Discord channel van de game.

Aaron Rutledge, ook bekend als Riot Sanjuro, geraakte betrokken in een discussie over Tyler1, een streamer die erg berucht is omdat hij in League of Legends erg toxisch was en games soms bewust vanaf het begin saboteerde voor zijn teamgenoten. Dat komt natuurlijk wel vaker voor in League of Legends, maar bij Tyler1 liep het werkelijk de spuigaten uit. Het leverde hem veel kijkers op, maar Riot Games kon er niet mee lachen. Meer dan 20 van zijn accounts werden permanent verbannen en inmiddels speelt hij al een tijd geen League of Legends meer, of toch niet al streamend, omdat hij "banned for life" is. Zelf zegt hij echter dat hij nu zijn lesje wel heeft geleerd, en dat hij ook actief zijn best doet om te tonen dat hij niet meer de Tyler1 van vroeger is. Fans en hijzelf vragen Riot Games regelmatig om hem een nieuwe kans te geven, maar voorlopig zonder succes.

Over die Tyler1 werd dus weer gepraat op het Discord channel van League of Legends en daar kwam Rutledge zijn ongezouten mening geven. Hij beschuldigde Tyler1 ervan 100.000 dollar per jaar te verdienen door een "dick" te zijn in een game en vervolgens begon hij ook het voorkomen van Tyler1 erbij te betrekken. Tyler1 is namelijk nogal gespierd en dus wordt wel eens gefluisterd dat hij steroïden gebruikt. Daar verwijs Rutledge naar. "Eerlijk ... het is oké, hij zal sterven aan een overdosis cocaïne of aan teelbalkanker van alle steroïden ... dan zitten we wel goed," klonk het.

Het is duidelijk dat Rutledge het niet ziet zitten om Tyler1 een nieuwe kans te geven, maar dat in dergelijke bewoordingen duidelijk maken is natuurlijk ook een brug te ver. Inmiddels heeft Rutledge zich al verontschuldigd en ook vanuit Riot Games zelf kwamen verontschuldigingen. Riot Games zou de kwestie intern verder afhandelen. Concreet betekent dat mogelijk dat Rutledge niet langer bij Riot Games werkt, afgaande op zijn LinkedIn-profiel. Rutledge was een ontwikkelaar bij Riot Games die verantwoordelijk was voor het hele "experience" gebeuren van League of Legends. Dat zijn zaken als loot en dergelijke. Inmiddels heeft hij ook verschillende van zijn online accounts, zoals op Twitter en Reddit, verwijderd.

Volgens Tyler1 maakt dit hele voorval duidelijk dat er nog steeds mensen zijn bij Riot Games die een diepe wrok koesteren tegenover hem, ook al is hij naar eigen zeggen "reformed". Hij ontkent trouwens ook dat hij drugs of steroïden gebruikt. Of deze hele zaak kan helpen om Tyler1 effectief een nieuwe kans te geven, valt nog af te wachten.