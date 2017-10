Carentan, een van de meest geliefde mappen uit de eerste Call of Duty game, keert terug in Call of Duty: WWII. De map dook ook al op in Call of Duty: United Offensive en Call of Duty 2. In Call of Duty: WWII zal de remake van Carentan bij launch enkel beschikbaar zijn voor wie de Season Pass heeft, maar mogelijk wordt de map later ook los beschikbaar gesteld voor andere spelers, al dan niet tegen betaling.