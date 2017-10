Vorig jaar werd een Kickstarter campagne gelanceerd voor Fear Effect Sedna, met succes. De nieuwe Fear Effect game werd vervolgens bevestigd voor pc, PS4 en Xbox One en nu is aangekondigd dat de game ook naar de Nintendo Switch komt. Meteen werd ook meegegeven dat de release gepland staat voor ergens in 2018.

Eerder dit jaar werd ook al Fear Effect Reinvented aangekondigd. Dat is een remake van Fear Effect, dat in 2000 verscheen voor de eerste PlayStation console. Fear Effect Reinvented verschijnt eveneens in 2018 voor pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch.