The Mummy: Demastered verschijnt op 24 oktober voor pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch, zo is aangekondigd. De game van WayForward, bekend van zijn games in pixelstijl, zou eind augustus verschijnen, maar dat is er toen niet van gekomen. The Mummy: Demastered is een spin-off game die gebaseerd is op de recente Mummy reboot film met Tom Cruise.