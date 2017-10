Bethesda heeft de releasedatum voor Clockwork City, de nieuwe DLC voor The Elder Scrolls Online, bekend gemaakt. Die zal op 23 oktober verschijnen voor pc en op 7 november voor PS4 en Xbox One. Clockwork City zal gratis beschikbaar zijn voor alle ESO Plus leden en zal voor iedereen beschikbaar zijn via de in-game Crown Store voor 2.000 crowns. De Clockwork City DLC game pack is toegankelijk voor alle spelers, je hoeft er ESO: Morrowind niet voor geïnstalleerd te hebben. Er komt ook een collector's edition van de DLC, die met wat extraatjes beschikbaar is voor 4.000 crowns.