Total War: Warhammer II is een geweldige game, getuige daarvan onze review. Het is de tweede game in de trilogie en de bedoeling is om de wereldmap van elke game (en bijhorende content) te laten versmelten met die van de voorgaande games. De map van Total War: Warhammer en Total War: Warhammer II zullen dus worden samengevoegd. Het resultaat is de Mortal Empires campaign, waarvan nu is aangekondigd dat die op 26 oktober wordt gelanceerd.