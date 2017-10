Facebook en Oculus hebben de Oculus Go aangekondigd. Dat is een nieuwe, relatief goedkope standalone virtual reality headset die begin 2018 wordt gelanceerd. De Oculus Go moet dus niet aan een computer of smartphone gekoppeld worden en kan volledig op zichzelf functioneren. Technische details zijn schaars, maar de Oculus Go zou een LCD display met een resolutie van 2560x1440 hebben, evenals geïntegreerde audio. "Next-gen" lenzen moeten een "wide field of view" bieden.

Het prijskaartje van de Oculus Go zou 199 dollar bedragen. Hier in Europa wordt dat mogelijk een prijs van €199 tot €250, maar dat moet nog bevestigd worden.