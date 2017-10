Op 7 november verschijnt Sonic Forces en in aanloop naar die release krijgen we een nieuwe, digitale Sonic comic voorgeschoteld. De comic bestaat uit vier delen en het eerste deel kan hier gedownload worden. De comic dient als prequel voor de game en toont hoe Sonic en zijn vrienden zich voorbereiden op de strijd tegen Dr. Eggman. Schrijver van dienst is trouwens Ian Flynn, een populaire stripschrijver onder de Sonic fans.