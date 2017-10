Epic Games sleept twee Fortnite cheaters voor de rechter. In North Carolina heeft het Brandon Broom en Charles Vraspir aangeklaagd. De twee zijn als support staff gelinkt aan Addicted Cheats, een cheat provider. De twee zoude aimbotting software hebben gebruikt in Fortnite om de speelervaring voor andere spelers te verbrodden. Fortnite is de laatste tijd een stuk populairder geworden, nadat het een free-to-play Battle Royale mode introduceerde.

Concreet klaagt Epic de twee wel niet aan voor cheaten op zich. In plaats daarvan worden ze aangeklaagd voor copyright schending, omdat ze zonder toestemming externe code hebben geïnjecteerd in de door copyright beschermde code van Fortnite. Louter juridisch gezien kunnen de twee zo harder aangepakt worden.

Epic laat weten dat het cheaters blijft aanpakken en dat het daarvoor alle beschikbare middelen wil inzetten. Dat het nu ook twee cheaters voor de rechter sleept, is mogelijk ook bedoeld om andere cheaters af te schrikken.