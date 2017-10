De Britse regering gaat zich over de kwestie van zogenaamde loot boxes in games buigen. Daar is de laatste tijd veel om te doen in de gaming community omdat ze vaker en vaker geïmplementeerd worden in AAA-games en dat op zo'n manier dat ze eigenlijk aan de speler opgedrongen worden. Door de structuur van de game zouden spelers haast niet om de loot boxes, en het betalen ervoor, heen kunnen, tenzij ze erg lang aan het grinden willen gaan.

Bij verschillende rating instanties hebben ze al laten weten dat dergelijke loot boxes strikt genomen niet als gokken bestempeld kunnen worden, en dat er dan ook weinig tegen te ondernemen valt op dat vlak. De bal wat dat betreft ligt in het kamp van de politiek, en in het Verenigd Koninkrijk gaat men zich daar nu over buigen.

Het is wel niet op eigen initiatief dat de Britse regering de kwestie gaat bekijken. De regering wordt daartoe verplicht door enerzijds een petitie en anderzijds enkele schriftelijke vragen van een parlementslid van de oppositie. De petitie omtrent loot boxes haalde meer dan 10.000 handtekeningen, waardoor de regering bij wet verplicht is een antwoord te formuleren, en ook op de schriftelijke vragen van een parlementslid moet een antwoord komen van de regering. Doorgaans is het op zo'n antwoorden een maand wachten.

Het doel van de initiatiefnemers is natuurlijk een aanpassing van de wetgeving omtrent gokken, waarbij loot boxes omschreven zouden worden zodat ze voortaan ook onder dezelfde wetgeving zouden vallen. Daardoor zouden games met loot boxes een strengere rating kunnen krijgen, of zelfs helemaal geen rating, waardoor ze niet meer verkocht mogen worden.

Of de regering echt van plan is de wetgeving snel aan te passen, valt echter te betwijfelen. Doorgaans wordt in dergelijke gevallen een antwoord geformuleerd in de aard van "we bekijken het", eerder dan "hier maken we onmiddellijk werk van". Daarnaast valt het nog af te wachten of andere wetgeving in het Verenigd Koninkrijk wel zijn weg zal vinden in de rest van de wereld.