Na vragen van een parlementslid over loot boxes en een petitie die meer dan 10.000 handtekeningen wist te verzamelen was de Britse regering verplicht om een reactie te geven. Dat heeft ze nu gedaan, tenminste op de vragen van het parlementslid. Op de petitie moet nog gereageerd worden.

Het parlementslid van de oppositie had twee vragen. Enerzijds werd gevraagd welke maatregelen de regering neemt om kwetsbare kinderen en volwassenen te beschermen tegen illegaal gokken, in-game gokken en loot boxes in games, en anderzijds werd gevraagd naar een evaluatie van de wetgeving van het Isle of Man, waar reeds een strengere wetgeving van kracht is.

Het antwoord van de Britse regering is op beide vragen hetzelfde. De regering verwijst naar een verslag van de Gambling Commission dat dateert van in maart 2017, waarin bestaande beschermingsmaatregelen vermeld worden. Daarbij wordt echter melding gemaakt van in-game items die buiten de game om een geldwaarde krijgen, en die buiten de game verhandeld en omgeruild kunnen worden. Voor die handel is een licentie nodig, en indien een partij die zo'n handel organiseert geen licentie heeft, dan wordt er opgetreden. Wat dat betreft wordt verwezen naar het feit dat actie werd ondernomen tegen third-party goksites waar CSGO skins verhandeld werden via goksystemen, hetgeen dus illegaal was. Verder meldt de regering dat de Gambling Commission de hele kwestie en verdere ontwikkeling in de game-industrie blijft opvolgen.

Het antwoord van de Britse regering is zo te zien enigszins ontwijkend. Telkens wordt ook de feitelijke kwestie van loot boxes niet concreet behandeld, wat doet vermoeden dat er een gebrek aan kennis over de kwestie is. Men verwijst immers naar de huidige wetgeving, waar loot boxes niet onder vallen, en naar third-party CSGO betting, hetgeen een andere kwestie is. Het probleem van loot boxes wordt als dusdanig niet echt besproken.