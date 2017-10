Hi-Rez laat weten dat inmiddels een gesloten bèta beschikbaar is van Hand of the Gods: SMITE Tactics op PS4 en Xbox One. Eerder werd een open bèta al gelanceerd via Steam Early Access. Hand of the Gods is een free-to-play turn-based 1v1 strategy game gebaseerd op SMITE, de MOBA van Hi-Rez. In de game gebruiken spelers een deck van kaarten die units op een 3D-slagveld toveren, waarmee dan gevochten kan worden.

Om deel te kunnen nemen aan de gesloten bèta op console moet je gewoon beschikken over PlayStation Plus of Xbox Live Gold. Heb je dat, dan kan je niet alleen deelnemen aan de gesloten bèta, maar dan krijg je ook nog de volgende extraatjes: