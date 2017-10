Electronic Arts heeft Visveral Games, bekend van Dead Space en Battlefield Hardline, gesloten. Dat de studio wordt opgedoekt hangt samen met de Star Wars game waar Visceral Games aan werkte. Dat zou een story-based, lineaire action-adventure game in het Star Wars universum worden, maar feedback van spelers maakte blijkbaar duidelijk dat er nog wat aan het design gesleuteld moest worden. Concreet wil men namelijk een ervaring afleveren waarvoor spelers ook terugkeren, en de huidige status van de game is daar blijkbaar niet op afgestemd.

Wat dit concreet betekent, is moeilijk om effectief te weten, maar vermoedelijk werd bij de game te hard gefocust op louter singleplayer en tegenwoordig draait het natuurlijk vaak om "games as a servive", wat vaak multiplayer of een uitgebreid DLC-schema inhoudt. Of het effectief testspelers waren die deze feedback gaven, dan wel of het vanuit EA zelf komt, is nog maar de vraag.

De Star Wars game in kwestie is wel niet geannuleerd. Het project wordt verhuisd naar een team van EA Worldwide Studio, dat geleid wordt door een team van EA Vancouver, dat reeds bij de ontwikkeling van de game betrokken was. Steve Anthony, een executive producer bij EA, zou de leiding op zich nemen. Verder vermeldde EA de codenaam van de game, Ragtag, in een interne mail aan de werknemers van Visceral.

Hoe het verder gaat met Amy Henning, de Uncharted director die naar Visceral Games werd gehaald om aan de Star Wars game te werken, is voorlopig nog niet bekend. EA heeft laten weten dat het met haar praat om haar "next move" te bespreken.