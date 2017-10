Wanneer studenten interesse tonen in games en daar een onderzoek rond willen maken, dan willen wij hen daar best mee helpen. Daarom vragen we jullie om even deze vragenlijst in te vullen en enkele laatstejaarsstudenten Toerisme -en Recreatiemanagement aan Thomas More hogeschool te Mechelen uit de brand te helpen. Ze zullen jullie ongetwijfeld eeuwig dankbaar zijn en het kost jullie slechts enkele minuten. De uitleg over het onderzoek kan je trouwens vinden op de eerste pagina van de vragenlijst, maar in het kort gaat het over het idee om reizen te organiseren met eSports of games als thema.