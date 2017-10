Via het Japanse V-Jump magazine is wat nieuwe DLC voor Dragon Ball Xenoverse 2 onthuld. Het gaat om Android 13 en Tapion die als DLC-personages gekocht kunnen worden. Verder kunnen spelers zich ook verwachten aan kostuums van Universe 2 en Universe 11. Ook komt er wat gratis DLC in de vorm van Hero Colosseum. Daarbij worden nieuwe verhaalelementen geïntroduceerd en zullen de figure-based battles terugkeren. Officieel moet wel nog gecommuncieerd worden over de nieuwe DLC.