In de Verenigd Staten is afgelopen dinsdag een man gearresteerd nadat hij over het hek van het Witte Huis was geklommen. Agenten van de Secret Service waren er snel bij om de man in te rekenen. De 36-jarige Curtis Combs wilde naar eigen zeggen beroemd worden en dat wilde hij bereiken door verkleed als Pikachu richting het Witte Huis te lopen terwijl hij zou avontuur zou filmen om er vervolgens een video van op YouTube te plaatsen. Door de snelle reactie van de Secret Service echter zou Combs niet aan filmen zijn toegekomen.

Het incident doet enigszins denken aan voorval van 3 jaar geleden. Ook toen probeerde iemand in Pikachu-kledij het Witte Huis te bereiken en ook toen was de Secret Service er snel bij. Van dat incident doken beelden op, maar van het incident van deze week zijn (nog) geen beelden beschikbaar. Het is ook niet bekend wat voor Pikachu-kostuum de man precies aan had.