Het populaire gaming forum NeoGAF is sinds afgelopen weekend offline, nadat oprichter Tyler "Evilore" Malka (opnieuw) beschuldigd werd van seksueel wangedrag. Via Facebook vertelde iemand hoe Malka eens naakt bij haar in de douche stapte, terwijl hij wist dat ze een relatie had. De vrouw durfde lang niets zeggen omwille van de positie van Malka, die ook in een film van haar had geacteerd. Recente onthulling over seksueel grensoverschrijdend gedrag van Hollywood producer Harvey Weinstein hebben daar verandering in gebracht.

Ook op NeoGAF zelf was er de laatste tijd wat te doen omtrent seksueel wangedrag, toen iemand van Naughty Dog beschuldigd werd en het antwoord van Sony en Naughty Dog wat te wensen overliet. Toen het verhaal over Malka naar buiten kwam, besloten heel wat mods om op te stappen, waardoor chaos uitbrak op het forum. Heel wat troll threads werden gelanceerd en heel wat mods kondigden hun vertrek aan, tot het forum offline werd gehaald voor "gepland onderhoud".

Wat er nu gaat gebeuren met NeoGAF is onduidelijk. Goede PR is het alleszins niet voor Malka, die in 2013 naar eigen zeggen al boden tot 5 miljoen dollar had gekregen voor NeoGAF. Misschien is hij nu wel geneigd om zo'n overnamebod te aanvaarden.