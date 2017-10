De tactische JRPG God Wars: Future Past krijgt een uitbreiding, zo is bevestigd via het Japanse Dengeki PlayStation magazine. De DLC laat spelers verder spelen na het einde van de hoofdgame en brengt nieuwe personages, story content en meer. De level cap wordt ook opgetrokken naar 199. De uitbreiding verschijnt deze winter in Japan voor PS4 en PS Vita, maar over een Westerse release is voorlopig nog niets bekend.