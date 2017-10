Super Mario Odyssey is officieel pas vanaf aanstaande vrijdag beschikbaar, maar in Hong Kong wist een YouTuber de game al vroeger in handen te krijgen. Hij besloot het spel alvast een uur te livestreamen, maar dat komt hem nu duur te staan. YouTube heeft hem namelijk een ban van drie maanden gegeven, waarschijnlijk na een klacht van Nintendo.

Hoewel het natuurlijk begrijpelijk is dat Nintendo het niet leuk vindt dat de game al live uitgezonden werd, lijkt een ban van drie maanden toch een zware straf, zeker omdat het ernaar uitziet dat de YouTuber de game gewoon ergens wist te kopen. Er zou dus geen sprake zijn van een illegaal verkregen exemplaar en daarnaast heeft de YouTuber ook geen overeenkomst met Nintendo getekend. Er was dus geen embargo waar hij zich aan moest houden. Dat de beelden in kwestie verwijderd werden, is dus nog te begrijpen, maar een ban van drie maanden daarbovenop is volgens sommigen toch wat van te veel van het goede.