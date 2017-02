Days of War

Tegenwoordig worden er via Kickstarter verschillende projecten opgestart die terugkeren naar de Tweede Wereldoorlog. Battalion 1944 is zo een voorbeeld, maar sinds kort is ook Days of War terug te vinden in Early Access op Steam. Uiteraard zijn we benieuwd wat de ontwikkelaar, die bestaat uit enkele ex-ontwikkelaars van onder andere CD Project Red en Techland, op de markt weet te brengen.

Om te beginnen legt Days of War zijn focus volledig op de multiplayer en dit in een Wereldoorlog 2-setting. Het menu oogt voor het moment nog redelijk simpel en dankzij de server browser kan je snel een potje spelen. De laadtijden vallen goed mee en op dit ogenblik is het maximum gezet op 32 spelers - 16 vs. 16. Je krijgt de keuze uit een totaal van negen klassen die elk iets anders spelen. Zo heb je de standaard klassen die bijvoorbeeld een Thompson/MP44 of M1 Garand/Kar 98 in de hand nemen. Je hebt ook een aantal klassen waar je iets betere wapens krijgt. In een match staat er wel een maximum op dat soort klassen. Op dit ogenblik staat het veelal op maximum twee spelers voor bijvoorbeeld de Sniper en Machinegunner en een enkele speler kan aan de slag met de Bazooka.

Gelukkig kan je genoeg schade aanrichten met de gewone klassen en voel je je niet meteen uit balans om een gevecht te winnen. Wat we wel ondervonden gedurende onze speelsessies was het feit dat de hitboxes nu niet bepaald op punt staan. De keren dat we op een vijand schoten en hij rustig verder liep of huppelde kunnen we niet meteen op twee handen tellen. De wapens hebben ook een 'realistische' recoil zoals de ontwikkelaar het aanprijsde. In tegenstelling tot andere titels heb je hier dan ook wel wat ervaring nodig om een wapen goed onder de knie te krijgen en dit loont dan ook op het slagveld.

Qua mappen heb je een aantal bekende mappen waaronder Ohama Beach en Carentan. De mappen kunnen varieren qua dag of nacht of weersomstandigheden. Je merkt wel dat her en der er nog wat aan de balans mag gewerkt worden en dat het ook wat groter kan. De ontwikkelaar wil trouwens naar een maximum van 100 spelers gaan en met de huidige mappenstructuur zien we dat niet meteen goed komen. Op bepaalde mappen voelt het nu al wat krap aan en krijg je bepaalde chokepoints waar je moeilijk vooruit geraakt als je team niet meteen weet wat men moet doen. De mode die we tot hiertoe hebben gespeeld, was een soort van Domination waar we vlaggen op de map moeten innemen. Een klokje telt dan naar beneden en aan het einde wordt diegene met de meeste vlaggen de winnaar. Aan het einde van de ronde wordt simpelweg een nieuwe map geladen. Een progressiesysteem zit namelijk nog niet in het spel en voor het moment speel je dus puur voor de fun en niet om een bepaalde rank te kunnen behalen.

Days of War is gebouwd op de Unreal Engine 4, maar eenmaal je in het spel zit, voelt het allemaal wat minder aan. Je voelt aan dat de ontwikkelaar niet de volledige kracht uit de engine haalt. Het ziet er niet slecht uit, maar we hebben al mooiere indie-games gezien met deze engine. Dit kan je ook doortrekken naar de animaties die er wel goed uitzien, maar nog wat afwerking vergen. Gelukkig staat dit op de roadmap, dus hier gaan we nog niet te hard op in. De geluidseffecten zijn ook niet meteen de beste. Uiteraard is de titel nog in Early Access, maar op dit vlak zijn er toch nog wat flinke updates nodig om het allemaal naar een hoger niveau te tillen.