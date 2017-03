Northgard

Northgard is een spel dat zijn liefde voor de roots van het RTS genre niet onder stoelen of banken steekt, maar ook niet bang is om nieuwe elementen toe te voegen. Stel jezelf een eenvoudige Age of Empires voor, met een stevige portie Settlers erbij gegooid. Het spel word sinds kort via het Steam Early Access programma verkocht, en oogt heel wat bijval bij critici en spelers. Interessant om eens te kijken wat dit Viking spel al aan kan bieden.

In Northgard ben je de leider van een stam Vikings die je in eerste instantie moet zien te laten overleven in het gure Northgard, en vervolgens naar de overwinning moet gidsen. Eén van de belangrijkste dingen om rekening mee te houden is het feit dat er elk jaar een bijzonder barre winter is. Je grootste prioriteit is dus om tijdens de rest van het jaar voldoende voedsel en hout te verzamelen om in de winter niet te verhongeren of te bevriezen. Dit lijkt een klein detail te zijn, maar het zorgt wel voor een bijkomende tactische keuze die je moet maken. Speel je het op veilig en zorg je voor genoeg wintervoorraad, dan kan je minder investeren in nieuwe gebouwen en het veroveren van nieuw territorium. Je kan ook een riskantere strategie volgen en veel materiaal gebruiken om de economische en militaire kracht van je stam snel te verbeteren, maar als je dan een beetje pech hebt, blijft er niet genoeg voorraad over om gezond de winter door te komen. Ook de andere stammen in het gebied moeten hier rekening mee houden, zodat je creatief te werk kan gaan en bijvoorbeeld een aanval uitvoeren als je merkt dat een tegenstander het zwaar te verduren heeft tijdens de winter. Maar voor hetzelfde geld wordt je aangevallen door diezelfde tegenstander die al zijn materiaal gebruikt heeft om tijdens de zomer een sterker leger op te bouwen.

We hadden het wel over de duidelijke invloeden die Age of Empires en Settlers op Northgard hebben, maar je moet je hierbij zeker geen optelsom bij voorstellen, eerder een kleinste gemene deler. Het militaire aspect beperkt zich tot één soort Viking krijger die je naar je vermogen kan bij recruteren, één Warlord en één barbaar. Het is dus vooral een kwestie van een groter leger te hebben als je ten strijde wil trekken. Er is wel enige ondersteuning van wachttorens en genezers, maar echte diepgang moet je op dit vlak dus niet verwachten.

Het is het economische onderdeel van het spel dat met het grootste deel van je aandacht zal gaan lopen, maar verwacht op dit vlak dan ook zeker geen Settlers-achtige diepgaande economie met tientallen verschillende gebouwen die elkaar kunnen beïnvloeden. Je hebt houthakkers die, onverrassend, voor hout zullen zorgen. Dit hout dient enerzijds om nieuwe gebouwen mee te plaatsen, maar ook als brandhout tijdens de winter. Voedsel kan je op meerdere manieren verzamelen. Zo zullen stamleden die niets te doen hebben, spontaan op zoek gaan naar voedsel. Sneller zal het gaan als je jagers inzet, die ook tijdens de winter voor voedsel kunnen zorgen. Boeren zullen dan weer tijdens de zomer zeer veel voedsel kunnen verzamelen, maar tijdens de winter niets opbrengen.

Naast deze twee noodzakelijke voorzieningen, zijn er ook nog ongeveer tien andere gebouwen die voor vrij cliché zaken zullen zorgen: een brouwerij zorgt voor meer geluk, een soort tempel zorgt voor meer kennis, een markt voor geld,... Geluk is nodig om je stam sneller te laten groeien, kennis zorgt voor upgrades, geld dient vooral om je soldaten te onderhouden. Het is dus wel een beetje balanceren, maar verwacht geen complex economisch systeem dat je moet op punt stellen.

Voorlopig kan je het spel enkel spelen in een willekeurig gegenereerde wereld tegen maximaal drie andere stammen; een singleplayer campagne en multiplayer staan wel op de planning. Deze wereld is opgedeeld in een tiental aparte gebieden, die in heel wat gevallen een specifiek voordeel bieden: in een bosgebied zal je sneller hout kunnen verzamelen, enkel in een gebied met een meer zal je kunnen vissen,... weinig wereldschokkends, maar het zorgt er wel voor dat je goed moet nadenken over waarnaar je je territorium wil uitbreiden. Aangezien er per gebied ook slechts een beperkt aantal gebouwen mogen staan, moet je ook hier rekening mee houden voor je je kostelijke voedsel gebruikt om ergens te koloniseren.

Spijtig genoeg is er na het veroveren van het hele continent voorlopig weinig te doen. Hoewel je kan winnen op de klassieke militaire manier, het meeste geld of kennis te verzamelen, of door één moeilijk bereikbaar gebied te koloniseren, is het eigenlijk niet de moeite om meer dan één keer te spelen. De prijs van 20 euro lijkt ons op dit moment dan ook moeilijk te verdedigen tenzij je de ontwikkeling van het spel echt wil ondersteunen. De makers lijken voldoende talent te hebben om hun beloftes waar te maken, en het beetje spel dat er is, werkt zonder noemenswaardige problemen.

De grafische stijl is aan de sobere kant, wat waarschijnlijk ook wel aan het beschikbare budget zal liggen, maar omdat men voor een leuke cartoony look gegaan is, stoort dit zeker niet. Wel problematisch lijkt ons de AI die de tegenstanders aanstuurt. Net zoals sommigen zich misschien nog zullen herinneren van oude RTS games, zal de tegenstander weinig anders doen dan om de zoveel tijd een handvol Vikings naar jou sturen, in een aantal dat veel te klein is om je echt zorgen over te maken. Het is eerder een irritatie omdat je jouw eenheden moet terug zien te vinden (aangezien er voorlopig ook nog geen hotkey support is) en ze er op af moet sturen. En net zoals in vele RTS games, lijkt de AI ook een magische bron van inkomsten te hebben, aangezien hij nog altijd eenheden kan maken ook al heb je hem van alle mogelijke bronnen van inkomsten afgesneden. We hopen dat er op dit vlak dus nog wel wat verbetering op komst is.