ARMS

Iedere Switch-bezitter zal er vast al van hebben gehoord: ARMS, de nieuwste franchise van Nintendo, waarvan de eerste telg op de handheld/console zal verschijnen. Onze allereerste indrukken van de game in januari waren vrij positief. Inmiddels hebben we van Nintendo de kans gekregen om in het Europese hoofdkantoor te Frankfurt een meer uitgebreide blik op deze unieke fightgame te werpen.

We kregen een presentatie voorgeschoteld, waarin men enkele nieuwe vechters zou onthullen en aankondigen dat een Nintendo Direct ter ere van ARMS er zat aan te komen. Concreet verscheen deze ARMS Direct afgelopen nacht op 18 mei om middernacht, waarin het een en ander werd toegelicht dat we in deze preview tevens zullen bespreken.

Zo zijn er, naast de vijf bestaande personages van januari, inmiddels vijf nieuwe aan het character roster toegevoegd. Zo testten we onder meer Kid Cobra, een personage dat zijn aanvallen op slangenbewegingen baseert, Twintelle, een personage dat haar kapsel als "arms" gebruikt, en Byte & Barq, een robotisch personage dat een cyberhondje meeneemt naar het slagveld en daarmee een derde "arm" heeft. Met de namen is men in ieder geval creatief geweest, maar wat met de gameplay?

Wel, ieder personage krijgt de keuze uit drie verschillende wapens, die je zelf aan een arm kan toewijzen. Er zijn uiteraard zwaardere arms, maar ook projectielen, en de hoeveelheid sturing die je na een zwier met je arm nog kan geven hangt af van het type wapen. Je kan immers je pols nog wat draaien nadat je je arm vooruitzwiert om effect op je mep uit te oefenen. Zo zijn er boemerangs die makkelijker draaien, maar iets minder schade lijken aan te richten. We testten de gameplay zowel met een paar Joy-Con controllers als de Pro Controller en kunnen alvast zeggen dat, tegen alle verwachtingen in, Joy-Cons onze voorkeur uitdragen. Daarmee voelt het immers intuïtiever aan om bij te sturen, door een draaibeweging met de pols. Voorts komen er geregeld verschillende soorten bommen in het veld, die je in de richting van je tegenstander moet meppen om een voordeel te krijgen. Alleszins: in januari vonden we reeds dat het spel meer diepgang kende dan je aanvankelijk zou denken; vier maanden later hebben we die indruk nog steeds, in grotere mate zelfs.

Naast de standaard 1v1 gevechten zijn enkele andere modi aanwezig, waaronder 2v2. Deze mode lijkt, tegenover de 1v1 gevechten, voorlopig iets te chaotisch om competitief te gaan spelen en zal eerder voor de lol te spelen zijn. In split-screen modus wordt het sowieso al lastig, aangezien je voor elke speler ofwel een set Joy-Cons ofwel een Pro Controller nodig hebt. Voorts waren nog enkele modi beschikbaar. We zagen onder meer V-ball op basis van volleyball, Hoops op basis van basketbal (je werpt echter geen bal, maar je tegenstander door de ring) en Skillshots waarbij beide spelers zoveel mogelijk doelwitten moeten proberen te raken. Deze modi lijken toegevoegd te zijn om wat diversificatie aan te bieden in de game, maar zijn ook eerder voor de lol bedoeld.

In ieder geval zijn we van de graphics voorlopig wel onder de indruk: net als bij Mario Kart 8 Deluxe kan je met z'n tweeën perfect op 1080p aan 60fps vechten (wat erg mooi is). Bij 2v2-gevechten zal het grafische aspect dan weer moeten inboeten en wordt er slechts aan de helft van de frame rate gespeeld. Al bij al lijkt het wel een zeer degelijke start van een nieuwe reeks te worden, waarbij men duidelijk heeft stilgestaan bij de ontwikkeling van zoveel mogelijk manieren om dit een game te maken die zowel competitief als voor de lol zal kunnen gespeeld worden. Wat we echter vreemd vinden, is dat je het spel niet met een enkele Joy-Con kan bedienen. Gezien de opzet van de Switch, namelijk overal samen kunnen spelen zolang het spel met 1 Joy-Con kan worden gespeeld, is dit heel vreemd en we hopen dat hier nog iets zal aan worden gedaan tegen de uiteindelijke release. Bij het spelen met Pro Controller merkten we immers dat het spel slechts 2 schouderknoppen nodig had en van D-pad noch rechterjoystick gebruik maakte. Dat schreeuwt gewoon om Joy-Con-compatibiliteit.

Tot slot communiceren we voor de volledigheid graag nog dat iedereen in het bezit van een Switch kan meedoen aan de Global Test Punch, een wereldwijd beschikbare demo. Door deze gratis software te downloaden kan je het spel in online multiplayer uittesten in de weekends van 27-28 mei en 3-4 juni.