Diablo III - Necromancer

Diablo 3 vierde onlangs zijn vijfjarig bestaan. Gedurende die periode heeft de game al heel wat ups en downs gekend. Wie er van in het begin bij was, kent ongetwijfeld nogwel de termen Real Money Auction House en Monster Power. De game werd pas echt goed wanneer de uitbreiding Reaper of Souls erbij kwam. Sindsdien moesten de spelers het stellen met de ongeveer driemaandelijkse seizoenen. Van nieuwe content was er bij de laatste seizoenen echter geen sprake, iets waar de community natuurlijk niet echt tevreden mee is. Het Necromancer pack zou daar verandering in moeten brengen.

Vorig jaar vierde Blizzard zijn 25-jarig bestaan en veel Diablo-spelers zaten op het puntje van hun stoel tijdens de BlizzCon openingsceremonie. Er waren immers geruchten over een nieuwe uitbreiding of zelfs Diablo 4. Toen het uiteindelijk duidelijk werd dat er alleen een nieuwe klasse voor Diablo 3 ging uitkomen, gingen veel spelers hun frustratie uiten op verschillende fora. Het feit dat de mini-uitbreiding ook nog eens betalend zou zijn, schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat. Begrijpelijk, want soms lijkt het of Diablo 3 het lelijke eendje is op Battle.net (nu hernoemd naar Blizzard App). De redenen hiervoor zijn misschien niet voor iedereen duidelijk. Bijna elke game in de Blizzard App heeft tegenwoordig een manier om extra omzet te genereren via lootboxes, card packs of regelmatige content updates. Bij Diablo 3 is dat echter niet het geval. Iedereen die de game en zijn uitbreiding destijds kocht, krijgt al vijf jaar patch updates en season restarts. Als je dat vergelijkt met andere game ontwikkelaars, kan dat toch wel tellen. Het probleem ligt aan het feit dat Diablo 3 vergeleken wordt met de andere Blizzard games, maar die hebben niet dezelfde business model.

Als we dan even gaan kijken naar de meest directe concurrent, Path of Exile, die wel verschillende grote content updates krijgt per jaar, zie je meteen waar het schoentje wringt. Path of Exile is namelijk free-to-play en heeft een constante stroom van inkomsten. Later dit jaar komt er zelfs nog een grote uitbreiding aan: Fall of Oriath, met onder andere een volledige extra Act. Blizzard zal hier ongetwijfeld zijn les uit trekken voor de volgende Diablo game.

Hoe je het ook bekijkt en wat de uiteindelijke kost van de pack zal zijn, de inhoud van de pack staat vast: het gaat enkel om een extra speelbare klasse. Aan de gameplay of inhoud van Diablo 3 zelf, zal er niet veel veranderen. Blizzard heeft natuurlijk een slimme zet gemaakt door de meest populaire Diablo 2 klasse over te zetten naar Diablo 3. Veel spelers zullen terugkeren om te zien hoe het voelt om duizenden monsters van het scherm te vegen met de welbekende Bone Spear of Blood Nova, terwijl er tientallen skeletten achter je aanlopen. Wij hebben voor jullie de closed bèta nauw in de gaten gehouden en kunnen meteen zeggen dat de gameplay van de nieuwe Necromancer erg goed aanvoelt. De Necromancer item sets, legendaries en skills werken zelfs beter samen dan sommige andere klasses. Dat is natuurlijk deels logisch, aangezien de ontwikkelaars nu meer gereedschap en ervaring ter beschikking hebben om alles netjes te implementeren.

Qua gameplay kan je uiteindelijk vier richtingen uit, afhankelijk van welke class set je aandoet. Dit is op zich een limiterende factor in Diablo 3 waar niet iedereen tevreden mee is. De Necromancer is daar geen uitzondering op. De class sets bepalen vrijwel altijd welke builds uiteindelijk de sterkste zijn en als je dan steeds hogere Greater Rifts wil gaan doen, zullen er uiteindelijk maar een of twee builds boven al de andere uitsteken. Het heeft nog niet veel zin om te gaan speculeren welke build de sterkste zal zijn eens de Necromancer voor iedereen speelbaar is, want de balancering tijdens de Closed Beta is meestal niet representatief van wat er uiteindelijk gelanceerd wordt.

Er is natuurlijk een class set die draait rond het versterken van de vele skeletten die met je meelopen. Een necromancer is per definitie namelijk een klasse die veel pets met zich meebrengt. De Bones of Rathma class set zorgt ervoor dat elke actieve Skeleton Mage de schade die je toebrengt verhoogt met 250 procent. De Trag’Oul’s Avatar set is dan weer specifiek gemaakt voor spelers die willen experimenteren met life als primary resource. Dit betekent dat bijna al je skills leven gaan kosten, iets wat ook weer kenmerkend is aan de Necromancer. Dat belooft alvast spectaculaire gevolgen te hebben voor mensen die dit gaan proberen in Hardcore. Verder heb je nog de Grace of Inarius set en Pestilence Master’s Shroud, die respectievelijk draaien rond Bone Armor en Bone Spear. Eer je ze alle vier volledig verzameld hebt en alle builds uitgeprobeerd hebt, zal je dus even zoet zijn. Er zijn natuurlijk ook tal van “normale” legendaries die je moet verzamelen om je builds te vervolledigen.

Naast de items, zijn de skills van de Necromancer het meest vernieuwende stukje gameplay in deze uitbreiding. Zoals vermeld hierboven, heb je naast Essence, de standaard resource, ook de mogelijkheid om te betalen met bloed om de monsters rondom jou een vroege dood in te jagen. Dat zorgt voor de nodige spanning omdat dit je eigen personage in gevaar brengt natuurlijk. Om een personage dat letterlijk de doden doet herrijzen te laten werken in Diablo 3, hebben de ontwikkelaars nog een resource moeten toevoegen: de lichamen van alles wat er op het scherm doodgaat. Je kan deze niet alleen simpelweg opblazen met Corpse Explosion, maar kan ze ook gebruiken om jezelf of je Golem sterker te maken. Een van de leukste builds die we gespeeld hebben in de Closed beta draaide namelijk rond zoveel mogelijk pets op het scherm te toveren en dan alle corpses op het scherm te laten ontploffen, waardoor er nog meer lichaamsdelen tevoorschijn komen. Op het moment van schrijven kan je de huidige Necromancer skills erop nalezen op battle.net. De item sets kan je terugvinden in de laatste nieuwe Patch Notes.