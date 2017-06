Everybody's Golf

De Everybody’s Golf-reeks mocht onlangs twintig kaarsjes uitblazen en om dat te vieren komt binnenkort Everybody’s Golf uit op PS4. Na tal van titels, waarvan Everybody's Golf 6 de laatste was, lijkt het raar dat er geen nummertje in de titel zit, maar dat ligt aan het feit dat de game voor het eerst wereldwijd zo zal heten. Het is nog afwachten tot deze zomer om pas echt een stap te zetten op de green van Everybody's Golf, maar we mochten alvast wat balletjes slaan in een closed online test.

Voor we op de golfbaan mogen krijgen we een introductie van de voorzitter en nadien komt zijn bevallige assistente Hikari ons tegemoet. We mogen een nickname kiezen die we nadien op elk moment zullen kunnen wijzigen. Meteen daarna kruipen we de kleedkamer in en mogen we ons personage samenstellen. De typische zaken zoals gender, haarstijl, kledij en accessoires kunnen gekozen worden. De mogelijkheden zijn niet onbeperkt, maar voldoende om toch iets te maken naar ieders smaak.

In de game zelf kan je valuta verdienen en zal je zelfs nog zaken kunnen bijkopen. De relatief ruime keuze die de game aanbiedt kunnen we alleen maar toejuichen in een spel dat zich ook online afspeelt, kwestie van je personage toch wat te kunnen onderscheiden van de rest. Ook wel handig is dat je acht verschillende personages kan opslaan en hergebruiken, al kunnen we ons niet echt bedenken dat we er effectief acht zouden nodig hebben. In dit geval is het beter te veel dan te weinig, dus kwaad kan het zeker niet.

Golf Island bestaat uit zowel een offline als een online wereld. De closed beta beperkte zich echter tot de online wereld. We mochten een kijkje nemen in een instantie van Eagle City waar enkele andere spelers zich ook reeds bevonden. Eerst hebben we op onszelf wat balletjes geslagen op wat willekeurige holes , kwestie van aan de gameplay te wennen. Leuk aan de game is dat het een open wereld aanbiedt, dus je kan heel het golfterrein doorkruisen hoe je maar wil.

Grappig is ook dat wanneer je je neerlegt dichtbij NPC’s, ze ook allemaal gaan neerliggen. Ook kan je hen makkelijk omver lopen, wat stiekem toch wel leuk is. Het zijn misschien maar stomme details, maar het maakt de game toch dat tikkeltje leuker. Aardig is ook dat je personage kan zwemmen. In de finale game zal je ook nog kunnen vissen en met golfkarretjes racen, maar dat zat spijtig genoeg niet in deze closed online test.

Een balletje slaan gebeurt nog steeds in drie stappen. Je krijgt een meter waarop je kan kiezen hoever je de bal wil slaan, uiteraard beperkt naargelang welke club je vasthoudt en hoever je staat qua level. Een eerste druk op de knoppen start de meter, de tweede druk is om te bepalen hoever je slaan wil en de derde die moet je zo dicht mogelijk bij de 0% krijgen om zo accuraat mogelijk rechtdoor te slaan.

Dit systeem werkt erg aangenaam. De eerste pogingen op de negen beschikbare holes vonden we het moeilijk om par te hebben of minder, maar dat lag niet zozeer aan de controls, wel aan ons lage level. Na wat potjes golfen stegen onze skills gelukkig en konden we dan toch de concurrentie het hoofd bieden in de dagelijkse ranking.

Het leukste van de closed online test was ongetwijfeld Turf War. Hier worden twee groepen van spelers op de golfbaan gezet en moet je per team om het meeste punten halen per hole. Het leuke is dat je zelf kan kiezen welke hole je wil spelen en hoeveel keer, dus je ziet alle andere spelers ook halsoverkop van her naar der spurten wat toch wel een leuk sfeertje geeft.

Spijtig alleen dat er niet altijd veel spelers beschikbaar waren, maar dat wijten we aan het feit dat we in een closed bèta zaten. We zijn alvast benieuwd hoe ontwikkelaar Clap Hanze zal omgaan met het verschil in level bij online matchmakings, want zoiets kan soms wel een pijnpunt zijn in games. Wat we in deze closed bèta niet te zien kregen, maar wat wel in de finale game zullen zitten, zijn: Multiplayer, Challenge Mode, Solo Stroke, VS Rival Making en clubmaatwerk.