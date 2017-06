Forza Motorsport 7

Forza Motorsport is altijd al een kroonjuweel geweest voor Microsoft en dat zal bij het zevende deel in de hoofdreeks niet anders zijn. Vooral met de lancering van de Xbox One X moet Forza Motorsport 7 opnieuw tonen wat de console van Microsoft allemaal kan, en dan vooral op grafisch vlak.

Tijdens onze demo kregen we de mogelijkheid om meteen drie verschillende races uit te proberen, op drie verschillende tracks en met drie verschillende wagens. Beginnen deden we met de splinternieuwe Porsche die werd getoond op de persconferentie van Microsoft tijdens E3. Daarmee betwistten we een race op een track in Dubai.

Al snel werd duidelijk dat er opnieuw grafische sprongen zijn gemaakt. Om te beginnen zag de Porsche er bijzonder gedetailleerd uit, maar voor het eerst kregen we ook onze piloot te zien buiten de auto. Voortaan kan dan ook de outfit van de chauffeur aangepast worden.

Het begin van de race en de track in Dubai zijn vrij standaard, maar na enkele minuten kom je in de woestijn terecht en het is daar dat de verbeterde graphics hun waarde tonen. Vooral de gedragingen van het zand, dat op een bijzonder natuurlijke wijze reageerde wanneer wij tegen 200 km/u voorbij kwamen geraasd, deed ons met open mond naar het scherm staren.

Onze tweede race speelde zich af aan het stuur van een Mercedes vrachtwagen, op het parcours van de Mugello Autodromo. Hier valt niet zoveel over te vertellen, maar het is altijd fijn om bekende en populaire tracks opnieuw te zien verschijnen in een game.

Tot slot trokken we naar de legendarische Nürburgring, waar we aan de slag gingen met een Nissan GT-R. Zowel de wagen als het parcours zijn niet echt onbekenden voor racefanaten, maar het dynamische weer dat we tijdens dit event te zien kregen, toonde opnieuw de grafische kracht van Forza Motorsport 7 op de Xbox One X.

Onze race ging van start bij een stralend zonnetje, maar al snel kwamen er donkere wolken opdagen en begon het zacht te regenen. Voor we het wisten, barstte er een waar onweer los. De lichtflitsen, het geluid en de stortregen zijn bijzonder realistisch en ook het effect van de regen op de baan is diepgaander dan ooit. De baan wordt niet enkel nat, maar de staat van het asfalt bepaalt ook waar er bijvoorbeeld plassen kunnen ontstaan. De binnenkant van bepaalde bochten, waar meestal nogal veel verkeer is tijdens een race, liggen een stukje dieper dan de rest van de bocht. Daardoor krijg je daar plassen, waardoor je een andere lijn moet kiezen. Anders vertraag je en heb je ook nog eens de kans om een stevige slipper te maken.

Forza Motorsport 7 belooft op de Xbox One X meer dan 700 wagens in 4K bij 60fps en het is voor dit soort games dat die cijfertjes echt van belang zijn. Normaal zou het ons weinig uitmaken, maar Forza Motorsport 7 straalt echt en plaatst een hoge lat voor tegenstanders die op dat vlak de strijd willen aangaan met de game. Op vlak van gameplay kunnen we momenteel te weinig zeggen, gezien onze korte speeltijd, maar de ontwikkelaars van de reeks weten ondertussen wel waar ze mee bezig zijn en dus hebben we er het volste vertrouwen in.