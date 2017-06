Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

Het idee van een RPG met de visuele stijl van Studio Ghibli-films wist ons een aantal jaar geleden al te overtuigen met Ni No Kuni: Wrath of the White Witch. In het tweede deel is er veel veranderd, maar die fantastische stijl en sfeer zijn gelukkig nog aanwezig.

Het is geen wonder dat de stijl grotendeels intact is gebleven; Ghibli-legendes als Yoshiyuki Momose (creative director) en Joe Hisaishi (componist) werken ondanks het ontbreken van de directe link met Studio Ghibli nog steeds mee aan het project. Dit is te zien in fantastische animaties en koddige personages die de wereld van Ni No Kuni vullen.

Eén van deze koddige personages is Evan Pettiwhiskers Tildrum; de zoon van de onlangs vermoorde regent van het koninkrijk Ding Dong Dell. Evan is de officiële troonopvolger, maar wordt door de rechterhand en moordenaar van de koning Otto Mausinger buitengewerkt. Samen met een groep metgezellen gaat Evan op pad om zijn koninkrijk op te eisen door zelf een nieuw koninkrijk op te richten.

Om dit te doen zal Evan een aantal rituelen moeten voltooien; onze held is namelijk nog maar 11 jaar oud en heeft nog geen zogenaamde right of passage doorlopen. Hiermee krijgen koningen hun Kingmaker, een wezen dat een band vormt met de koning en hem helpt met al zijn taken. In het geval van Evan is dit Lofty, een koddig elfje dat groeit naarmate Evan zijn nieuwgebakken koninkrijk uitbreidt.

Buiten de bekende Ghibli-stijl is er behoorlijk wat veranderd. Weinig van de originele game is nog overeind blijven staan; het Pokémon-achtige systeem van het vangen van familiars om deze te gebruiken in turn-based gevechten is vaarwel gezegd. In plaats hiervan zullen gevechten plaatsvinden in real-time.

In de demo die we spelen nemen we het met Evan en metgezellen Roland en Tani op tegen een op hol geslagen Kingmaker van een andere koning: een draak die een flink aantal levels hoger is dan onze personages. Met zwaardaanvallen en magie weten we de levensbalk van de draak stukje bij beetje te laten afbrokkelen. Doordat het turn-based systeem overboord is gegooid voelt de game veel sneller aan dan voorheen. Hoewel we het turn-based systeem waardeerden, moeten we toegeven dat we vooral tegen het einde van de game de traagheid van het systeem goed beu waren. Iets dat ons iets minder voor de hand liggend lijkt met dit nieuwe vechtsysteem.

Want hoewel de hoeveelheid aanvallen niet heel divers of uitgebreid zijn, heeft Evan een aantal speciale aanvallen die hij tijdens gevechten kan inzetten. Dit varieert van speciale zwaardaanvallen en magie-aanvallen tot toverspreuken die de groep genezen. Maar niet alleen deze speciale aanvallen maken het vechtsysteem verrassend dynamisch, ook de toevoeging van de Higgledies weet de boel flink om te gooien.

De Higgledies zijn een soort Pikmin-achtige wezens die ontstaan zijn uit verschillende elementen en die Evan op zijn reis vergezellen. De wezens hebben allemaal speciale eigenschappen die Evan ondersteunen in de aanval of verdediging. Zo vuurt de draak in ons gevecht regelmatig vuurballen op de groep af. Door bij de vuur-Higgledies te staan tijdens het gevecht kun je ze de opdracht geven om een schild op te roepen dat vuuraanvallen afslaat. Andere Higgledies kunnen weer de aanvallen van Evan versterken of hem en zijn groep genezen. In de demo kregen we vier verschillende soorten Higgledies te zien, maar we hopen voor de variatie en diepgang van het vechtsysteem dat er nog meer bijkomen in de volledige game.

Naast het ontdekken van de wereld en het knokken tegen de vele gevaren die hierin op de loer liggen, moet Evan ook denken aan zijn nieuwe koninkrijk. Hierdoor zul je ook te maken krijgen met de Kingdom Mode waarin je jouw koninkrijk moet beheren. Waar zet je mensen aan het werk? En welke voordelen levert dit op? Hoeveel invloed deze keuzes hebben op het verloop van het spel, wilde Level 5 helaas nog niet zeggen. Het antwoord daarop blijf ons verschuldigd tot Gamescom.