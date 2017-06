Skull & Bones

Misschien wel de meest verrassende aankondiging van Ubisoft op E3, we vergeten even de eerste beelden van het in principe al aangekondigde Beyond Good & Evil 2, was Skull & Bones. Die piratengame is gebaseerd op de naval combat uit Assassin’s Creed: Black Flag. Is dat onderdeel echter wel voldoende om er een volledige game rond te bouwen?

Bij Ubisoft hebben ze het voor Skull & Bones eigenlijk vrij eenvoudig gehouden. Na Assassin’s Creed: Black Flag werd duidelijk dat heel wat gamers wel fan waren van de gevechten met de schepen en dus hebben ze er gewoon een hele game rond gebouwd. Geen ingewikkelde strategie, maar mensen geven wat ze willen is altijd al een goed idee geweest.

Wie Black Flag heeft gespeeld, zal dan ook snel zijn weg vinden in Skull & Bones. De gameplay is iets uitgebreider, maar de controls zijn vrij gelijkaardig en ook de manier waarop de zeeslagen worden uitgevochten oogt bekend.

Als speler krijg je de volledige controle over je schip. Dat wil zeggen dat je de snelheid en de richting kan bepalen, maar ook waar en wanneer je met welke wapens de aanval doet. De besturing is bijzonder eenvoudig. Je hebt een aantal opties om je zeilen te hijsen om je snelheid te bepalen. Daarbij moet je wel rekening houden met de wind, want als die de verkeerde kant uitblaast, ga je natuurlijk een stuk trager.

Vervolgens heeft elk schip zijn eigen zwaktes en sterktes. Sommige schepen zijn zeer sterk en kunnen veel aanvallen incasseren. Zij zijn dan ook gemaakt voor gevechten vlakbij de vijand. Hun wapens zijn daar ook op ingesteld, met een sterke aanval die vooral op korte afstand zijn werk doet.

Andere schepen hou je dan weer beter uit het gewoel. Zij kunnen van op grote afstand aanvallen, maar zijn bijzonder kwetsbaar wanneer een ander schip hen rechtstreeks kan aanvallen. Skull & Bones is dan ook best een tactische game. Je kan gewoon als een kip zonder kop de vijand aanvallen, maar een team dat een strategie heeft, haalt meer dan waarschijnlijk de bovenhand.

In de modus waarmee wij aan de slag gingen, was het de bedoeling dat je als team zoveel mogelijk loot verzamelde. Dat doe je door de loot die in zee drijft op te pikken, maar je kan hem ook stelen van de tegenstander, door schepen te vernietigen. Wanneer een schip veel geld aan boord heeft, wordt die ook aangeduid als ‘high value target’, zodat jouw team weet wie het moet aanvallen om het tij mogelijk te doen keren.

Na een tijdje verandert de gameplay echter, want dan verschijnen de piratenjagers. Zij hebben maar een doel: elke piraat naar de zeebodem knallen. Als piraat is het ook niet echt mogelijk om met hen het gevecht aan te gaan, dus zit er maar één ding op en dat is het hazenpad kiezen. Elke piraat moet zo snel mogelijk weten te ontsnappen met zijn loot, want als dat niet lukt, dan wordt die niet meegeteld in de eindafrekening en verlies je helemaal op het einde misschien toch nog de overwinning.

Daarbij is vooral de windrichting heel belangrijk. Als je er al speler voor kiest om de verkeerde kant uit te vluchten, dan zal je veel te traag gaan en word je ongetwijfeld gesnapt. Daarnaast is het gevecht natuurlijk ook niet gewoon afgelopen wanneer de piratenjager ten tonele verschijnen. Kom je een vijand tegen, dan kan je die gewoon nog aanvallen. Op dat moment moet je dus kiezen tussen een snelle aftocht of toch nog even die ene boot laten zinken, omdat daar best wat loot op aanwezig is.