Vampyr

Vampieren zijn altijd al een dankbaar onderwerp geweest in film, tv, boeken en natuurlijk ook bij games. Zo ook voor ontwikkelaar Dotnod Entertainment, dat bij uitgever Focus Home Interactive op de proppen komt met Vampyr, waar het niet zo typische verhaal van vampier Jonathan Reid wordt verteld.

Jonathan Reid is dan immers wel een vampier, maar hij slacht niet zomaar alles en iedereen af om bloed te kunnen drinken. De man heeft een vrij sterk moreel kompas en doodt alleen maar wanneer dat echt nodig is. Zo werkt hij samen met de mensen van Pembroke Hospital, waar hij door Dr. Swansea wordt ingezet om allerhande taken uit te voeren.

In de demo die wij te zien kregen, zijn er een aantal patiënten van Pembroke Hospital vermoord en naar alle waarschijnlijkheid gaat het over een andere patiënt die vampier is geworden en zijn natuurlijke drang om te doden niet onder controle heeft. Voor Reid zit er niets anders op dan op onderzoek uit gaan.

Terwijl hij zich door het Londen van begin 20e eeuw begeeft, moet hij ook wel rekening houden met een aantal lugubere figuren die het niet zo op hem begrepen hebben. Hij is en blijft nu eenmaal een vampier. Gelukkig heeft Reid een aantal trucjes achter de hand om zijn vijanden te verslaan.

De combat in Vampyr is een mix van melee en ranged aanvallen, waarbij je vampire abilities een belangrijk onderdeel vormen. Daarmee kan Reid bijvoorbeeld teleporteren of snel een aantal extra klappen uitdelen. Hij kan zelfs even onzichtbaar worden, om zo zijn vijanden te verrassen. We moeten zeggen dat de combat in Vampyr er best indrukwekkend uit ziet, met snelle gevechten waarin alle verschillende vaardigheden vlot kunnen gecombineerd worden.

Natuurlijk kan je niet zomaar in het wilde weg wat aanvallen. Zo beschik je over een stamina bar, die bepaalt hoe vaak je kan aanvallen, maar is er ook een blood bar. Die wordt gebruikt wanneer je vampiervaardigheden gebruikt en kan enkel terug gevuld worden met bloed. Gelukkig kan je tijdens gevechten snel even wat bloed drinken. Zij vielen eerst aan, dus waarom niet.

Tijdens onze tocht door Londen zien we een aantal figuren over straat wandelen, die duidelijk hun eigen leven aan het leiden zijn. Volgens de ontwikkelaars heeft elke NPC een verhaal te vertellen en kan je ze ook allemaal leren kennen. Dat is trouwens ook nodig, want om het snelste in level te stijgen, zal je in Vampyr bloed moeten drinken.

Maar, niet alle bloed is even goed. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld ziektes of andere problemen, terwijl iemand anders dan weer lekker gezond bloed heeft. Hoe beter het bloed, hoe meer XP je zal krijgen. Daarbij moet je echter ook rekening houden met de stad, want al je acties hebben gevolgen. Als je een belangrijk iemand doodt in een regio, dan kan het zijn dat er problemen ontstaan in dat gebied of dat je gewoon een stuk van het verhaal wegsnijdt. Je zal dus steeds moeten afwegen wie je wil doden.

Tijdens de demo leerden we zo een moordenaar kennen met niet al te best bloed, maar wel met een oma die lekker was om even van te drinken. Je zal op dat moment moeten beslissen of je de buurt beter maakt of dat je enkel maar aan jezelf denkt. Je kan trouwens ook niet zomaar iedereen vermoorden om razendsnel XP te verzamelen. Doe je dat wel, dan verlies je het volledige gebied, met alle zijmissies, en krijg je er ook geen toegang meer door. Zelfs bij belangrijke verhaalmissies, zal je met regelmaat van de klok beslissingen moeten nemen die het verdere verloop van het verhaal bepalen.

De beslissing om elk personage in Vampyr min of meer belangrijk te maken, is een interessante, maar het zorgt er ook wel voor dat de stad niet bijzonder levend aanvoelt. Te vaak loop je rond over lege straten. Dat wordt voor een deel verklaard door het feit dat het nacht is, maar toch. Grafisch is Vampyr dan ook geen hoogvlieger en omdat alles ’s nachts gebeurt en in een periode waarin de stad Londen al niet bepaald fleurig was, wordt alles nogal snel donker.