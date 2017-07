Hands-on: PlayLink-games

Een van de verrassingen van de afgelopen E3 was de aankondiging van de PlayLink-games van Sony. De aankondiging werd weggemoffeld in de pre-show van de Japanse uitgever. Volledig onterecht, zo bleek nadat we de games mochten spelen.

De PlayLink-games zijn ervoor gemaakt om samen met een groep vrienden op de bank te spelen. Niemand hoeft extra controllers mee te nemen, want je hebt alleen je mobiele telefoon nodig als controller. De eerste game uit de reeks, That's You!, is inmiddels beschikbaar in de PlayStation Store (€19,99) en is zelfs gratis voor PlayStation Plus-abonnees.

That's You!

In That's You! ga je op een vakantie met je vrienden. Elk land dat je aandoet heeft zijn eigen vragen en opdrachten. Zo krijg je vragen voorgesteld over wie bijvoorbeeld altijd de chauffeur is op gezamenlijke vakanties of wie altijd dingen vergeet tijdens het reizen. Of je het nou wel of niet eens bent met het uiteindelijke antwoord, doet er niet zo veel toe; meeste stemmen gelden. Daarnaast krijg je ook nog tekenopdrachten en wordt alles natuurlijk aan elkaar gepraat door een soms iets te geforceerd grappige commentator.

De game maakt op een aantal handige manieren gebruik van de telefoon die je als controller gebruikt. Vooral door het gebruik van de camerafunctie krijgen de games een heel persoonlijk gevoel. Het verbinden van de telefoons gaat gewoon via wifi, maar mocht het wifi-netwerk niet fantastisch zijn in je huis dan kan de telefoon ook direct verbinding maken met de PlayStation 4.

Hidden Agenda

De volgende game die we speelden met de groep Nederlandse journalisten was Hidden Agenda; de nieuwe game van Until Dawn-ontwikkelaar Supermassive Games. We zien duidelijk de invloed van Until Dawn in Hidden Agenda. In de game volg je een verhaal over een seriemoordenaar en zul je samen met je metgezellen beslissingen maken die in het verhaal door de personages uitgevoerd worden. Ook hier geldt: de meeste stemmen gelden.

De keuzes die je maakt kunnen ervoor zorgen dat personages de scène niet ongeschonden uitkomen of zelfs overlijden. Niets is vervelender dan wanneer er een personage overlijdt door een keuze van één van jouw vrienden. Gelukkig heeft elke speler een aantal keer de mogelijkheid om zijn of haar veto over de gemaakte keuze uit te spreken. Deze veto's kun je echter op elkaar stapelen, dus het is nog altijd niet zeker dat je je zin krijgt nadat je een veto uitspreekt.

De veto's lijken misschien triviaal, maar zijn van groot belang wanneer de verborgen agenda wordt geïntroduceerd. Een van de spelers krijgt op een willekeurig moment een geheime opdracht die hem of haar extra punten oplevert. De overige spelers moeten dit zien te voorkomen en krijgen extra punten wanneer ze de persoon met de verborgen agenda ontdekken. Het zorgt ervoor dat het verhaal alleen maar spannender wordt.

Frantics

Frantics is de game die ons het meest deed denken aan Mario Party. In de game zul je elkaar voornamelijk dwarszitten in een hoeveelheid minigames. We speelden een game waarin de personages elkaar van een ijsblok moesten duwen. Het is voornamelijk 'frantic' doordat de gyrobesturing van de telefoon niet altijd helemaal fantastisch werkt.

Tijdens de volgende minigame, Parachuchu, werkte de besturing al een stuk beter. Je moet elkaar tijdens het parachuteren zoveel mogelijk dwarszitten en tegelijkertijd ervoor zorgen dat je het eerste veilig beneden staat. Terwijl er dynamietstaven aan elkaar overgegeven worden moet je er dus ook nog voor zorgen dat je niet te laat bent met het openen van je parachute. Twee geinige minigames, maar we vragen ons af wat Frantics nog meer voor ons in petto heeft, want heel erg onder de indruk waren we niet.

Knowledge is Power

De laatste game die we voorgeschoteld kregen is misschien wel de minst verrassende. Bij een dergelijk concept is een kennisquiz het eerste dat je te binnen schiet. Door vragen te beantwoorden in verschillende categorieën beklim je de toren van kennis. Degene die als eerste boven is, wint natuurlijk. Knowledge is Power mag dan een kennisquiz zijn, toch heeft ook deze game zijn unieke elementen. Het gaat niet alleen om het goed beantwoorden van de vraag, maar ook snelheid is van belang. Vooral op dit punt kunnen tegenstanders elkaar goed dwarszitten. Met de zogeheten powerplays kun je de antwoorden van spelers bijvoorbeeld bevriezen, zodat ze eerst het ijs moeten wegtikken voordat ze hun antwoord kunnen geven. Met Wish Studios, mede verantwoordelijk voor de Buzz!-games, zien we het helemaal goedkomen met dit kennisspel.

Alle Playlink-games die we gespeeld hebben zijn leuk, maar we kijken wel een beetje op van de prijs. Twintig euro is niet de hoofdprijs, maar deze losse games geven ook niet zoveel variatie als bijvoorbeeld de Jackbox-collectie. Toch lijkt het erop dat de PlayLink-games bij uitstek geschikt zijn voor leuke avonden met vrienden op de bank. Let the games begin!