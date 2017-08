Sonic Forces

Sonic is al in ontelbare games opgedoken. Onlangs kregen we nog Sonic Mania voorgeschoteld, waarin we vooral de klassieke Sonic te zien kregen. Binnenkort verschijnt ook Sonic Forces, dat meer de moderne toer op gaat en hier en daar nog eens probeert om het concept te vernieuwen.

Sonic Forces lijkt op het eerste zicht een opvolger te worden voor mensen die wel hielden van Sonic Generations, de game waarin zowel de klassieke Sonic als moderne Sonic het beste van zichzelf lieten zien. Sonic Forces gaat zelfs nog een stapje verder en voegt aan die twee gametypes nog een derde en zelfs een vierde toe.

Laten we echter beginnen bij het begin. Tijdens onze preview kregen we de mogelijkheid om vier verschillende levels, allemaal van een ander type, te spelen. Beginnen deden we met ‘Classic Sonic’. Daarin speel je 2D-levels zoals we die kennen uit de goede oude tijd. De controls zijn nog steeds hetzelfde en alles draait nog altijd rond snelheid en het verzamelen van ringen. Hier is dus niets nieuws te ontdekken en het zal afhangen van het ontwerp van de levels of dit onderdeel interessant is.

Ook bij het tweede level, waar we aan de slag mochten met ‘Modern Sonic’, ontdekten we niet echt iets nieuws. Hier kom je terecht in een 3D-wereld en bekijk je Sonic van de achterkant en loop je als het ware het level in, al zijn er ook momenten dat er nog even sprake is van een zijaanzicht. Nog meer dan bij de klassieke levels is alles hier gericht op snelheid en timing. Ook hier zal alles dus afhangen van het design, aangezien we niet echt van nieuwigheden kunnen spreken.

Tot nu toe lijkt het alsof Sonic Forces vooral heel veel recycleert en dat is natuurlijk ook niet onlogisch. Sonic is een naam die al lang meegaat en dus is het moeilijk om te vernieuwen zonder de games volledig naar de knoppen te helpen. Dat is doorheen de jaren al vaak genoeg bewezen met enkele schabouwelijke Sonic-titels tot gevolg.

Nu, bij ons derde level was het dan toch tijd voor vernieuwing. Daarin gingen we aan de slag met een ‘Custom Hero’. Dit kan je zien als je volledig eigen personage, dat je ook naar wens kan aanpassen. Met onze eigen held werden we in een 2D-wereld geplaatst die verdacht veel weg had van een klassiek Sonic-level, maar we hebben gelukkig nog een extraatje mee. De Custom Hero kan immers ook een wapen met zich meedragen. Daarvan zouden er in de game een flink aantal aanwezig zijn, maar wij kregen slechts de keuze uit drie wapens. Het ene wapen deed dienst als een vlammenwerper, terwijl het andere een zweep had en het derde vijanden tot blokken omvormde.

Naast het aanvallende aspect hadden de wapens ook allemaal een secundaire functie, die vooral nuttig is tijdens het platformen. Om die vaardigheid te gebruiken, moet je wel Wisps van de juiste kleur verzamelen, om een metertje te vullen. Belangrijk aan die tweede vaardigheid is dat ze er voor zorgt dat je in het level op plekken geraakt die je anders niet zou kunnen bereiken. Daardoor zal je de levels ook verschillende keren moeten uitspelen, met het juiste wapen in de hand, als je alle collectibles wil verzamelen.

Dit level voelde voor ons best verfrissend aan. Niet dat we iets compleet nieuws kregen voorgeschoteld, maar de combinatie van een klassiek Sonic-level met een nieuw platforminggedeelte zorgde wel voor wat extra.

Het vierde en laatste level dat we konden spelen, was het Tag Team-level. Daarin werkte Sonic samen met onze Custom Hero. Deze levels hebben wat weg van Sonic Adventures en geven je net iets meer vrijheid. Dat Tag Team-gedoe moet je trouwens niet te letterlijk nemen. De twee personages acteren als een soort Siamese tweeling en dus moet je zelf niet echt rekening houden met het personage dat je op dat moment wil gebruiken. Het gaat dan ook vooral over een combinatie van vaardigheden in deze levels. Dat vinden wij ergens jammer, want als we echt zelf hadden moeten wisselen van personage, dan had dat hier toch wel net iets meer diepgang gecreëerd.

Grafisch kiest Sonic Forces niet toevallig voor de meer moderne kant van Sonic. Daarbij wordt alles met felle kleurtjes in beeld gebracht. Het stemmenwerk is ook wat we er de laatste jaren van zijn komen te verwachten, met de nogal overdreven opgewekte bende van Sonic en zijn vrienden.