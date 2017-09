Battalion 1944

2 februari 2016 was D-Day voor ontwikkelaar Bulkhead Interactive. Het was de dag dat het zijn nieuw project aan de wereld voorstelde en tegelijk een Kickstarter-campagne startte voor Battalion 1944. We zijn nu een anderhalf jaar verder en de titel bevindt zich op dit moment in een gesloten alpha.

Met Battalion 1944 wil ontwikkelaar Bulkhead Interactive terug naar de gloriedagen van Call of Duty 2. Hiermee bedoelen ze de eenvoudige en snelle gameplay die toen een nieuwe standaard zette voor de multiplayer. Geen killstreaks en verschillende perks waar je uit moet kiezen of die je hulp geven in de strijd. Neen, enkel ervaring en je eigen skills zullen je in Battalion 1944 naar de top brengen. Gedurende onze speelsessie van een klein kwartier konden we al eens aan de slag met de alpha build waar nu ook een deel mensen die hun geld op Kickstarter in de game investeerden, in vertoeven.

We kozen voor de Duitse factie en kregen meteen toegang tot het hele wapenarsenaal dat de titel rijk is. Dat was geen extraatje voor onze demo om ons het volledige arsenaal te tonen. In de game zullen wapens nooit verscholen zitten achter een bepaalde muur, waarbij je ze eerst moet vrijspelen. Neen, de verschillende wapens staan meteen tot je beschikking en je kan meteen je ervaring testen en verbeteren met je lievelingswapen. Het voordeel is hierbij dat iedereen meteen met dat lievelingswapen aan de slag kan en zich niet moet worstelen doorheen een hoop wapens die hem weinig tot niet interesseren. Wij kozen gedurende onze speelsessie voor de MP40.

Het eerste wat opvalt is natuurlijke de vlotte besturing. Je beweegt gemakkelijk en snel doorheen de map. De map in kwestie is Brecourt Manor waar je een een kapot geschoten gebouw krijgt met hierrond loopgraven en een boerenstal. Je hebt verschillende punten om naar het midden van de map te gaan en het bij het spawnen roteerde het steeds goed. We hebben dan ook nooit een moment gehad waarbij de vijand aan onze zijde terugkeerde in het spel. In het begin is het wel even wennen, maar eenmaal je weg bent met de controls, speelt het geweldig. Hoe beter je wordt met een bepaald wapen, des te vlotter knal je vijanden aan gort. Dat verhoogt natuurlijk onmiddellijk het spelplezier bij een game als dit.

Met Battalion 1944 krijg je uiteraard ook een progressiesysteem, maar dit dient dus niet om je toegang te geven tot nieuwe wapens. Wanneer je stijgt in rang zal je puur cosmetische items vrijspelen voor je personage of wapens. Later zal je deze ook kunnen aankopen via microtransacties, maar hoe dit in zijn werk zal gaan, is nog niet geweten. De ontwikkelaar verzekerde ons dat het puur om cosmetische items zal gaan. Het geld dat hiermee wordt verdient, zal dan ook gebruikt worden om het spel te verbeteren met nieuwe features, maar ook om wedstrijden te sponsoren. Wij kunnen enkel maar hopen dat ze hun belofte niet breken, maar momenteel hebben we geen enkele reden om dat te denken.

Ondersteuning voor modding mag je ook zeker verwachten. De ontwikkelaar wil dit na de release zo snel mogelijk publiek stellen, zodat de community los kan gaan. Het zal ook niet beperkt blijven tot een aantal nieuwe mappen of skins. Grafisch ziet Battalion 1944 er niet lelijk uit, maar aangezien we hier spreken van een gesloten alpha, willen we daar nog niet al te veel uitspraken over doen. Bij elke nieuwe versie zet de game op dat vlak een stapje vooruit en het is pas bij de definitieve versie dat we er een oordeel over zullen en mogen vellen.