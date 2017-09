South Park: The Fractured But Whole

Kinderen spelen zelden hetzelfde spelletje meerdere dagen achter elkaar. Cowboys en indianen is leuk voor een dag, maar de volgende dag zijn we toch maar eens racepiloten of voetbalsterren. Zo ook de kinderen in South Park. Na een dagje Lord of the Rings, is het nu tijd voor Superhelden. Ben je als nieuwkomer net tot koning gekroond, moet je plots een heel nieuw personage creëren en terug onderaan de ladder beginnen.

Het is natuurlijk Cartman die het spelletje Lord of the Rings beu is en als zijn alter ego The Coon komt opduiken. Dat is een superheld en de leider van de groep Coon & Friends. Hij is uit de toekomst gekomen om de strijd met de Freedom Pals aan te gaan, want de oorlog tussen die twee groepen superhelden leidt in de toekomst tot de totale neergang.

Het verhaal van South Park: The Fractured But Whole is zo lichtjes gebaseerd op de Civil War-verhaallijn van Marvel Comics. Matt Parker en Trey Stone, de bedenkers van South Park, zijn dan ook nooit vies geweest van een stevige parodie. We gaan in ieder geval niet te veel grapjes vertellen, omdat we het niet willen spoilen, maar wij kunnen alvast zeggen dat we in de eerste uurtjes al onmiddellijk een aantal keren hardop moesten lachen en we ook meer dan eens met een glimlach op ons gezicht zaten. Het niveau halen van The Stick of Truth zal niet eenvoudig zijn, maar er lijkt ons alvast weer meer dan voldoende humor aanwezig te zijn.

Beginnen deden we in onze preview met het maken van ons eigen personage. De opties zijn aan het begin van de game redelijk beperkt, maar hoe verder je komt, hoe meer opties je zal vrijspelen. Je uiterlijk zal doorheen de game dan ook best wat veranderen.

Nadat we van Cartman ons oorsprongsverhaal hebben gehoord (we zagen ooit onze vader seks hebben met onze moeder) en hij heeft uitgelegd hoe Coonstagram werkt, is het tijd om op pad te gaan.

De basis van deze game is gelijkaardig aan zijn voorganger. Je kan nog altijd vrij bewegen doorheen de wereld, waarbij je verschillende missies kan krijgen, die je tot een goed einde moet brengen. Die missies zijn natuurlijk zelden normaal te noemen. Zo kregen we bij een bezoekje aan de kerk te maken met twee pedofiele priesters en moesten we een andere keer aanhoren hoe Mr. Mackey probeert uit te leggen wat seks is.

De gevechten werken ook nog grotendeels op dezelfde manier. Alles is nog steeds turn-based en je hebt tijdens de strijd ook nog altijd de keuze tussen een aantal verschillende skills. Nieuw is wel dat je nu tot bij je vijand moet lopen om ze schade toe te brengen of gebruik moet maken van aanvallen die een bepaald deel van het strijdveld kunnen raken. Zo worden gevechten net dat tikkeltje tactischer dan in de eerste game. Wij speelden natuurlijk enkel nog maar een paar gevechten aan het begin van de game, dus over de moeilijkheidsgraad valt er weinig te zeggen.

Tijdens gevechten kan je voortaan ook Summons gebruiken, die je eenmalig kunnen komen helpen. Wil je hem daarna opnieuw gebruiken, dan zal je hem terug moeten craften. Er spaarzaam mee zijn, is dus nodig. Onze eerste Summon was trouwens Mozes, die alle personages flink wat health kwam toestoppen. We zijn alvast benieuwd wie we later in de game nog in de rol van summon mogen verwachten.

Omdat je niet enkel op hulp van bovenaf kan rekenen, is het ook belangrijk om je personage wat te versterken. Dat doe je door Artifacts te gebruiken, die je stats boosten. Als je dan ook nog eens stijgt in Hero Rank, dan krijg je de mogelijkheid om meerder Artifacts tegelijk te gebruiken.

In het eerste deel van de game ben je vooral bezig met het uitbouwen van je superheld. Dat begint met de keuze voor het type superheld dat je bent. Wij kozen voor een Blaster, die gelijkaardige krachten heeft als Cyclops uit X-Men. Daarnaast konden we ook kiezen voor een Speedster of een Brutalist. Verder in de game komen ook nog andere types vrij.

Daarna kregen we een aantal missies die onze pagina op Coonstagram volledig moesten maken. Elke superheld heeft immers een zwak punt, een geslacht en ga zo maar door. Al die verschillende punten kan je naar wens invullen, maar je moet er wel rekening mee houden dat ze verder in de game gevolgen kunnen hebben. Besluit je dus om voor ‘Other’ te gaan wanneer je wordt gevraagd of je een jongen of een meisje bent, dan kan het wel eens zijn dat je snel een aantal rednecks op je dak krijgt.

Ook nieuw in de game is de Detective Mode, waarmee je interessante objecten kan vinden in de omgeving. Dat kan gaan van objecten waar je een foto van moet maken voor Coonstagram tot zaken die je kapot kan maken door er een flinke scheet tegen te laten of wat vuurwerk naartoe te smijten. Dit extraatje is in een game als South Park: The Fractured But Whole wel handig om snel ruimtes te doorzoeken en je dus minder snel het idee te geven dat je niet meer weet wat je nu in godsnaam moet doen.