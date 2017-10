Super Mario Odyssey

Door de jaren heen heeft Nintendo ons geleerd dat het niet bang is om zijn Super Mario games een geheel nieuwe twist te geven. Van de vele power-ups in de 2D games tot de extravagante werelden in Galaxy en 3D World. Iedere keer vernieuwen ze de definitie van waarvoor een Mario game staat met tal van nieuwe gameplay ideeën. Met Super Mario Odyssey lijkt Nintendo hun hersenspinsels nog verder te zetten dan dat ze vroeger met een Mario Sunshine of zelfs Galaxy durfden realiseren. Wij speelden onlangs drie nieuwe werelden van de Mario game die de hele serie moet revolutioneren.

In Super Mario Odyssey gooit Nintendo het bij enkele dingen over een andere boeg. Het levensysteem is bijvoorbeeld weg. Indien je sterft, verlies je nu een deel van je muntjes, die nu niet enkel maar bijdragen tot je topscore. De muntjes kun je gebruiken om in de verschillende werelden van Mario nieuwe outfits te kopen. Deze zijn ook niet louter enkel voor je looks, maar kunnen ook helpen in bepaalde levels. Denk maar eens aan een winterjas kopen voor in een ijslevel of jezelf verkleden om een deel van een level te mogen betreden. Tijdens de speelsessie konden we gelijkaardige taferelen al ervaren terwijl we Cap Kingdom, Luncheon Kingdom en Seaside Kingdom verkenden.

Na de openingscéne waar Bowser raar maar waar Mario verslaat en Peach kidnapt met zijn luchschip, wordt Mario wakker in een kleurloos landschap gevuld met spookachtige hoedgeestjes. Hier leert Mario via een hoge hoed genaamd Cappy dat Bowser ook hier gemeen spel gespeeld heeft. Al hun schepen werden verwoest en de zus van Cappy is naast Peach ook gevangen genomen. Cappy stelt Mario voor om samen te werken om zo Bowser klein te krijgen en de gevangenen te bevrijden. Cappy neemt de vorm over van Mario’s hoed, die gescheurd werd tijdens het gevecht met Bowser, en geeft Mario ook hat-based krachten. Zo kan Mario Cappy werpen als een boomerang in gelijk welke richting of hij kan hem gebruiken als trampoline om hogerop te geraken. Het meest bijzondere dat Cappy met zich mee brengt is wel de techniek om andere vijanden te “vangen” en Mario een aantal nieuwe krachten te geven.

Het eerste beestje dat we vangen is een kikker, die ons hielp extreem hoog te springen en zo muren makkelijk de baas te kunnen. Dit was echter nog maar het begin, want tijdens onze speelsessies namen we ook Goomba’s over, vuurballetjes, Koopa’s en vissen. Het leukste dier dat we overnamen waren toch wel de kleine octopusjes in Seaside Kingdom. Deze spoot stralen water en zo konden we als een echte jet over het water surfen om nieuwe locaties te bereiken. Cheep Cheep’s konden we ook overnemen: deze vissen gaven ons de optie om de prachtig ontworpen zeebodem makkelijk te verkennen voor nieuwe geheimen en uitdagingen. Het vreemdste voorwerp dat we overnamen was wel een gigantisch stuk vlees in het Luncheon Kingdom, waarmee we al wippend een roofvogel moesten lokken die ons dan een lift gaf naar zijn nest.

Power Moons zijn de nieuwe trofeeën in Mario Odyssey, vergelijkbaar met sterren uit Super Mario 64 of Mario Sunshine. Met deze manen kun je het hoedvormige luchtschip van Cappy van stroom voorzien om nieuwe koninkrijken te bereiken. Power Moons kun je overal terugvinden, vaak waar je ze zelfs niet zou verwachten. Soms vind je ze willekeurig in levels, terwijl anderen weer speciale middelen vereisen. Met deze Power Moons, muntjes, Kingdom specifieke paarse munten en nog meer dat er te vinden is in iedere regio, is het wel duidelijk dat de kingdoms uitnodigen om te verkennen. Al konden we de algemene opdrachten tot een goed einde vervullen en die specifieke Power Moon ervoor krijgen. toch hadden we verre van tijd genoeg om de gebieden volledig uit te kammen en de andere Moons te vinden. In Luncheon Kingdom vonden we bijvoorbeeld een Power Moon door koks te helpen met de juiste gerechten in een stoofpot te werpen, of door een Koopa over te nemen en blokjes kapot te maken met hun pannen.

Al had het Luncheon Kingdom veel leuke verrassingen, het Seaside Kingdom kon ons nog meer bekoren. Dit koninkrijk gaf de meest leuke beesten om over te nemen fans van Mario zullen vast wel aan Sunshine moeten denken bij het zien van deze wereld. Al waren we naarstig bezig met de baas van de bovenwereld te verslaan, toch vonden we onderweg ook monumenten diep in het water en tot onze verrassing ook een portal die de game even transformeert in een oldskool 2D-level met Mario Bros. graphics. Mario zag er dan ook terug volledig als een 8-bit ventje uit, zelfs met zijn piratenpakje aan dat we gekocht hadden voor hem.

Naast de vissen konden we Cappy ook gebruiken om een exotische bloem op onze rug te zetten die ons als een raket liet over het water lopen, zonder schrik te hebben om te zinken. Zo konden we vlug al het nodige doen om de eindbaas, een grote octopus die op een grote fontein overgenomen had, van zijn troon te stoten. Dit baasgevecht was ook het leukste gevecht van heel onze speelsessie. Aangezien de octopus op het water zweefde konden we niet anders dan zelf octopusjes over te nemen en met behulp van hun jetstralen achter hem zitten en water op zijn hoofd schieten door boven hem uit te zweven. Het klinkt nu zeer simpel, maar als je weet dat de Octopus over heel het level zich beweegt tijdens het gevecht en je bestookt met venijnige zeeschelpen vol met pinnen en een drilboorneus heeft, weet je dat dit wel een momentje is waar zelfs de medewerkers van Nintendo met spanning naar het scherm kijken hoe het gevecht zal aflopen.

Na dit gevecht was de speelsessie ongeveer rond en we vonden ook dat het veel te kort was. Hoe meer we de krachten van Cappy in werking zien, hoe meer we uitkijken om deze en alle andere koninkrijken tot in de puntjes te verkennen en al de nieuwe en bizarre krachten te testen die vijanden, dieren of voorwerpen ons zullen geven. Cappy is niet alleen een nieuwe mascotte, hij zorgt er ook voor dat Nintendo het platform genre opnieuw zal tonen waarom zij nog steeds de koning zijn in het brengen van een perfecte game.