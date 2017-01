Gravity Rush doet ons zweven

[gespeeld op PS4]

De eerste Gravity Rush was één van de betere games op de PS Vita, althans daar zweren toch velen bij. Al was de game niet voor iedereen weggelegd, maar uitzonderingen moeten er zijn. De game wist best goed te scoren en dan is het ook niet abnormaal dat SIE Japan Studio ons een vervolg brengt. We mochten nummertje 2 aan een test onderwerpen, dus we vlogen er dan maar meteen in.

Net zoals in de vorige game kruipen we in de huid van Kat. Ze is in een gravity storm terechtgekomen en zo samen met Syd in de Banga-vestiging verzeild geraakt. Ze hebben geen idee hoe ze terug naar Hekseville kunnen keren (haar woonplaats in de vorige game). Ook hebben ze geen flauw benul waar Dusty (de kat die haar gravity-krachten geeft) en Raven (ook een gravity shifter) zich bevinden. Aan het hoofd van de vestiging staat Lisa. Door haar wordt Kat met Syd in een mijn gedropt waar ze zoveel mogelijk Ore moeten ophalen. Lisa verkoopt vervolgens de Ore door en zo kan Banga en al diens inwoners overleven. Onder het motto “a lazy worker is a hungry worker” slooft iedereen zich uit in Banga en dus probeert ook Kat haar beste beentje voor te zetten. Natuurijk gaat alles niet zoals het zou moeten en komen er al snel Nevi - monsterachtige wezens - en andere slechterikken aan te pas. Het verloop van het verhaal gaan we aan jullie laten om zelf te ontdekken. Er zitten geen grote uitschieters in de verhaallijn, maar het weet de game voldoende te dragen.

De artwork doet ons helemaal zweven, dit is toch zeker het sterkste punt in deze game. Verwacht je aan prachtige animaties in een erg uitgebreid kleurenpallet en mooie, van elkaar te onderscheiden omgevingen. Terwijl de mijnen verlaten zijn, voelen de steden levendig aan. In de wereld zijn tevens tal van dingen verwoestbaar, wat de levendigheid ook weer ten goede komt. Zo kan je houten kisten kapotslaan en met een bepaalde kracht spullen in de omgeving in het rond gooien. Evengoed kan je ook een ballonventer eens goed laten schrikken zodat die al z’n ballonnen loslaat en die mooi wegzweven terwijl hun eigenaar hysterisch wegloopt. Als je de wereld moet redden, dan mag je toch al wel eens lol hebben, niet?

De spelwereld is groter dan in de vorige telg. Ze bestaat uit een heleboel zwevende eilanden die horizontaal, maar vooral ook verticaal verspreid zijn. De eerste keer dat je van een eiland springt om enkele eilanden lager te gaan is best wel spannend, aangezien je helemaal niet weet waar je aan te verwachten. Je doorploegt een dikke laag mist en na een tijdje krijg je maar een eerste indruk van wat er zich beneden afspeelt. Datzelfde gebeurt wanneer je voor het eerst de hoogte in moet gaan. Dit verticale speelveld speelt heel erg goed in de kaarten van de gravity gameplay en kunnen we alleen maar toejuichen. Ook viel ons op dat er een hiërarchische structuur in zit: de armen zitten beneden in groezellige omstandigheden, terwijl de rijken boven in grote paleizen resideren. Al zijn de steden tussenin toch wel de mooiste om in te vertoeven.

Qua muziek is het een beetje dubbel. Sommige muziekjes zijn erg sfeervol en passen perfect, maar andere lijken dan weer van die éne beruchte cd te komen die in tal van huishoudwinkels wordt gedraaid. Je weet wel, van die atmosferische muziek die amper opvalt en niet weet te boeien.