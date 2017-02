Halo Wars 2

[Gespeeld op Xbox One]

[Geschreven door KennethDMT]

Acht jaar geleden maakten Halo-fans kennis met de crew van het schip Spirit of Fire. De dappere soldaten streden in het originele Halo Wars met de duivelse Covenant voor de controle van een millenia-oud artifact. Nu zijn ze terug uit hun cryoslaap.

De eerste Halo Wars was op veel vlakken speciaal. Het was een real-time strategygame die exclusief ontwikkeld werd voor een console. Het was de eerste spin-off van de Halo-reeks. Daarboven was het ook de laatste game van Age of Empires-alumni Ensemble Studios, voor hun sluiting door Microsoft. Voor Halo Wars 2 klopte Halo-ontwikkelaar 343 Industries aan bij RTS-veteraan Creative Assembly. De focus werd zo ook wat verlegd, met een release op zowel Xbox One als de pc.

Het verhaal begint mysterieus. De Spirit of Fire ontwaakt na 28 jaar doelloos door de ruimte te zweven en bevindt zich boven the Ark, waarop eerder Halo 3 zich afspeelde. Een mysterieuze kracht heeft het schip naar hier getrokken. Wanneer de crew op onderzoek uitgaat, stuiten ze op een nieuwe vijand: the Banished. Deze splinterfactie van the Covenant wordt aangevoerd door Atriox, een intelligente en meedogenloze Brute.

Het is een veelbelovende premise, maar uiteindelijk slaagt Halo Wars 2 er niet in om hier munt uit te slaan. De personages doen maar dingen zonder goede reden, gooien jargon in het rond waar ze niets over weten en spuwen de ene flauwe oneliner na de andere. Atriox werd tijdens de marketingcampagne van de game afgeschilderd als een interessante, charismatische vijand, maar daar is in de game weinig van te merken. Buiten een imposante verschijning in een filmpje in de eerste missie, houdt de leider van de Banished zich op de achtergrond. Tijdens het verloop van het spel ontvang je af en toe een bericht waarin Atriox je eraan herinnert dat hij de slechterik is, zodat je het toch zeker niet zou vergeten. Uiteindelijk stopt het spel zonder ook maar één echte confrontatie met Atriox, waardoor je toch wel op je honger blijft zitten.

Ook fans die een lange campagnemodus verwachtten zullen hongerig achterblijven. De campaign neemt een goeie vijf uur in beslag op de standaard moeilijkheidsgraad. Het einde komt erg abrupt, op een manier die aan Halo 2 doet denken. Ook op enkele van de belangrijkste vragen komt nooit een antwoord. Alles wordt naar de toekomst verschoven, om je te dwingen de onvermijdelijke DLC te kopen. Er gebeurt letterlijk niets: het 'verhaal' is gewoon een zwakke poging om de missies aan elkaar te hangen.

Tussen die missies zitten evenwel enkele pareltjes. Creative Assembly heeft geprobeerd om op bepaalde momenten de Halo-roots van de game wat meer te laten doorschijnen. Verkenning, actie en variatie staan daarbij centraal. In de eerste missie controleer je één enkele Warthog, terwijl deze moet ontsnappen van een aanval van de Banished. In een andere missie stuur je een team van snipers richting een Banished-basis om een superwapen te kunnen stelen. Sommige van de beste levels in de game beperken het basisbouwen tot een minimum en laten je kennis maken met de verscheidene tools die je tot je beschikking hebt.

Halo Wars 2 voldoet uiteraard ook nog steeds aan de standaarden van RTS-gameplay. Je bouwt een basis, verovert gebieden, vergaart grondstoffen en breidt je leger uit. Je hoeft niet op zoek te gaan naar grondstoffen: in plaats daarvan kun je gebouwen plaatsen die het werk voor je doen. Zo verspil je geen tijd met zoeken, maar krijg je soms wel dode momenten waarin je zit te wachten tot je een bepaalde unit kan bouwen. Je leger selecteren is gemakkelijk, maar individuele eenheden bevelen geven in het heetst van de strijd, blijft soms problematisch.

Zowel de Banished als de Spirit of Fire-crew beschikken over een hele resem aan verschillende troepen en voertuigen, die elk hun eigen niche invullen. Elke eenheid heeft zijn kwaliteiten en zwaktes, wat je dwingt om na te denken over de samenstelling van je leger. De map volspammen met één bepaalde eenheid levert meestal geen overwinning op. Doorheen de campaign maak je kennis met de meeste eenheden: kennis die je daarna kunt gebruiken in Skirmish-gevechten of in de nieuwe Blitz-modus.

Blitz is een poging om RTS-gameplay te mengen met de immer populaire microtransacties die je ook in Halo 5: Guardians kunt vinden. Je begint de match met een basisleger, dat je doorheen de match kan uitbreiden met de energie die je verzamelt en de Blitz-kaarten die je in je hand hebt. De vijand roept een zwerm Banshees in het spel? Geen probleem, spawn een Wolverine om hen uit de lucht te schieten. Het controlepunt aan de andere kant van de map wordt aangevallen? Tover een paar Warthogs tevoorschijn om snel naar daar te racen. Het is een frisse manier van spelen, die snelle reacties en tactisch denken beloont. Als ultieme test van je skills kun je voor Blitz Firefight gaan, een hectisch gametype waarin je golf na golf van immer sterker wordende vijanden moet overleven.

Wil je het liever wat klassieker, dan is er nog altijd Skirmish. Je kunt een online schermutseling spelen of gewoon op je eentje tegen de A.I. strijden. Er is een degelijk aantal maps, zodat je de virtuele slagvelden niet onmiddellijk beu bent. De spelletjes duren meestal ook niet lang, want de A.I. is enorm agressief – tot op het irritante toe. Het komt meermaals voor dat je na tien minuten basisbouwen onderbroken wordt door een vijand die reeds zijn über unit gespawned heeft en besluit je met de grond gelijk te maken.

In Blitz en Skirmish krijg je ook de mogelijkheid om de Banished te besturen. Deze vervangen de Covenant uit het oorspronkelijke Halo Wars en zien er ook erg anders uit: de glooiende paarse lijnen zijn weg en vervangen door een hoekig grijs industrieel design. Alle Banished voertuigen zien er ook zo uit, waardoor het in het heetst van de strijd soms verwarrend kan worden.

De game presenteert je alles gelukkig glashelder. De levels zijn groot en gedetailleerd en worden vaak met mooie licht- en speciale effecten tot leven gebracht. De eenheden zijn wondermooi geanimeerd en zien er zelfs op het hoogste zoomniveau nog degelijk uit. De Xbox One tovert ook een groot aantal units op het beeldscherm, zodat je het gevoel krijgt dat je een echt leger aan het besturen bent. Zowel de Banished als de crew van de Spirit of Fire laten ook graag van zich horen op stille momenten, wat nog een beetje meer leven in de brouwerij brengt. Vaak kan er ook een mopje vanaf.

Voor de CG-tussenfilmpjes in Halo Wars 2 werd ook weer beroep gedaan op het legendarische Blur. Het eindresultaat mag zeker gezien worden: vooral de introductie van Atriox is beklijvend. De filmpjes blijven ook indrukwekkend om naar te kijken, hoewel ze door het zwakke verhaal toch minder impact hebben dan waarschijnlijk de bedoeling was. Ook de muziek helpt hier niet bij: af en toe hoor je een herkenbare Halo-tune, maar de memorabele muziek uit de eerste Halo Wars werd van de kaart geveegd.