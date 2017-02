Horizon: Zero Dawn

Stel je voor dat je geboren wordt zonder moeder. Voeg daar dan nog eens aan toe dat je deel uitmaakt van een stam waar moeders en moederfiguren bijzonder belangrijk zijn. Denk daarbij nog eens het feit dat diezelfde stam je heeft uitgestoten en dat je bovendien leeft in een post-apocalyptische wereld. Dan weet je hoe moeilijk het leven is voor Aloy, de hoofdrolspeelster in Horizon: Zero Dawn.

Aloy leeft al heel haar leven aan de rand van de samenleving, samen met de man die heeft besloten om haar op te voeden. Al snel blijkt Aloy een speciaal meisje te zijn: slim, nieuwsgierig en niet bang om haar nek uit te steken. Op één van haar ontdekkingstochten komt ze als kind terecht in een overblijfsel van de oude wereld. Die zijn eigenlijk verboden terrein, maar dat houdt Aloy niet tegen. In het gebouw komt ze voor het eerst in contact met de technologie van die oude wereld en vindt ze bovendien een Focus.

Met die Focus kan ze ‘onzichtbare beelden’ waarnemen, maar wij zullen het vooral bekijken als een bijzonder geavanceerde vorm van augmented reality. Later in de game zal de Focus bijzonder belangrijk worden voor Aloy.

Door een samenloop van omstandigheden, waar we hier niet over zullen uitweiden omdat we het verhaal voor iedereen nieuw willen houden, komt Aloy te weten dat ze een bijzondere link heeft met de oude wereld en voor ze het weet gaat ze van outcast naar de redder van haar volk en bij uitbreiding de hele wereld.

Er dreigen immers onweerswolken in de verte. Jarenlang heeft de mens in deze nieuwe wereld samengeleefd met mechanische dieren, een overblijfsel van de oude wereld. Sinds kort zijn die echter agressief geworden en niemand heeft echt een idee waarom. Er duiken ook ‘corrupted’ dieren op, die nog sterker en nog agressiever zijn. Wanneer Aloy besluit om op onderzoek te gaan, om haar eigen oorsprong te ontdekken, komt ze al snel terecht in een verhaal dat groter is dan haarzelf.

Op basis van deze uitleg, die we bewust bijzonder vaag houden, denk je misschien dat het hele verhaal in Horizon: Zero Dawn zicht toespitst op het verleden, maar dat is niet helemaal het geval. Een tijdlang lopen er twee verhalen parallel: dat van Aloy en dat rond de spanningen tussen de verschillende volkeren in de wereld van de game. Naar het einde toe, worden deze verhalen op een natuurlijke manier met elkaar verweven, waardoor alles mooi tot een conclusie komt.

Vergeet ook zeker niet de grote hoeveelheid lore in de game te bekijken, want die kan een aantal gaten invullen en geeft het verhaal nog meer diepgang. Daarnaast heb je nog een pak zijmissies, die je dieper in de wereld trekken en je natuurlijk een aantal extra’s kunnen opleveren. Wie enkel het verhaal speelt, zal ongeveer 60 à 65 procent van de content gezien hebben.

Al de rest zit verwikkeld in kleinere verhaaltjes die verspreid zijn over de wereld. Denk daarbij aan de invalshoek van The Witcher, maar dan minder uitgebreid. Niet elke missie is even interessant natuurlijk, al hadden we nooit het gevoel dat we steeds dezelfde soort missie aan het doen waren, iets wat in dit type game al eens een probleem kan zijn. Alles samen zal Horizon: Zero Dawn je ongeveer 50 uur aan het scherm kluisteren, als je alle sidequests doet (verdeeld over een waaier aan activiteiten, zoals bijvoorbeeld corrupted zones).

We willen trouwens nog een klein beetje meer zeggen over de manier waarop de map wordt vrijgespeeld. Bij de start zal over het grootste deel een dikke mist hangen, die verdwijnt wanneer je gebieden bezoekt. Je kan ook enkele reusachtige dieren beklimmen, die in één klap een groot stuk van de map vrijmaken. Wij lazen al een aantal ongeruste berichten van gamers die vreesden dat ze een heleboel van die beesten zouden moeten zoeken, maar in totaal zijn er in de wereld maar vier te vinden. Dat vinden wij alvast een meer dan aanvaardbaar aantal.

Heel dit verhaal speelt zich af in een prachtige en gevarieerde wereld. Beginnen doe je bij een stam die is blijven steken in de oudheid, maar al snel ontdek je dat er ook meer geavanceerde samenlevingen zijn. Gemeenschappen die minder angst hebben van de oude wereld en een deel van hun technologie proberen te herwinnen. Ook de natuur is knap weergegeven, zeker in de delen beschaving die overwoekerd zijn. Alle mogelijke vormen zijn aanwezig, gaande van bossen, tot woestijnen en besneeuwde gebieden. Voeg daar nog wat knappe weerseffecten bovenop en je weet dat het goed zit.

Horizon: Zero Dawn is grafisch dan ook een bijzonder sterke game. Dat zie je niet enkel in de wereld, maar vooral in de personages die je tegenkomt. Er is duidelijk heel veel aandacht geschonken aan de gezichten en we moeten eerlijk zeggen dat Horizon: Zero Dawn op dat vlak van het beste is dat we al hebben gezien.

Mooie graphics en een degelijk verhaal zijn één ding, maar dat alles verdwijnt in het niets als het niet snor zit met de gameplay. Daarbij is vooral de combat bijzonder belangrijk. In het begin van de game ben je op dat vlak vrij beperkt. Je hebt een speer en pijl en boog. Daar zal je het mee moeten stellen. Al snel wordt dat arsenaal uitgebreid, met wapens die allemaal hun eigen manier van spelen hebben. Zo heb je een katapult, die bommetjes afschiet, of een wapen dat in één keer vijf pijltjes afvuurt en dienst doet als soort shotgun.

Daarnaast hebben heel wat wapens ook bijwerkingen voor de vijand. Natuurlijk kan je vuurpijlen afschieten, maar je hebt ook elektrische en ijsaanvallen. Die heb je zeker en vast nodig om tijdens gevechten gebruik te maken van de zwakke punten van je vijanden. Geloof ons als we zeggen dat het echt wel nodig is.

De mechanische dieren kunnen immers bijzonder agressief uit de hoek komen en zullen het ook niet laten om je in groep aan te vallen. Als je dan niet een beetje tactisch te werk gaat en enkel maar wat bommetjes in het rond gooit, dan is de kans groot dat je het loodje legt. Wij waren doorheen de game vrijwel altijd hoger in level dan werd aangeraden voor een missie, maar we hebben toch heel vaak zitten vloeken, nadat we voor de zoveelste keer stierven. Af en toe ging dat ook gepaard met frustratie, omdat bepaalde aanvallen wel heel sterk zijn en er dan al eens een one hit kill kan voorvallen. Gemakkelijk is Horizon: Zero Dawn zeker niet.

Gelukkig kan je ook gebruik maken van je stealthvaardigheden. Zo kan je jezelf in bosjes verstoppen en fluiten naar vijanden om ze naar jou toe te lokken. Dat fluitje is misschien wel een beetje te krachtig. Wie Assassin’s Creed heeft gespeeld, die zal het systeem wel kennen, maar in tegenstelling tot in die game zal er in Horizon: Zero Dawn sowieso maar één vijand op reageren. Daardoor wordt het soms iets te gemakkelijk om een reeks vijanden hun dood in te jagen. Dat kan je doen door vallen te zetten. Zo kan je bijvoorbeeld lijnen spannen die ontploffen, wanneer een vijand met ze in aanraking komt.

Leuker wordt het wanneer je besluit om dat niet te doen en de dieren gaat ‘overriden’. Doe je dat, dan strijden ze tijdelijk aan jouw zijde. Je kan dus een vijand overriden en rustig achteruit leunen, terwijl hij de rest aanpakt. Vooral naar het einde van de game toe is dit een bijzonder handig trucje. Het is ook perfect als afleidingsmanoeuvre om ongezien weg te komen. Je kan vijanden wel enkel overriden als je ongezien bent of wanneer je ze tijdelijk hebt neergehaald.

Bij het volgende tactische element is het belangrijk om gebruik te maken van de zwaktes van je vijanden te kennen. Daar komt de Focus van Aloy in beeld. Met dat ding kan je vijanden scannen, waardoor je hun losse onderdelen en kwetsbaarheden te zien krijgt. Vervolgens kan je met de juiste wapens de aanval inzetten. Wij waren daarbij vooral fan van de ‘Tear’-pijlen, die een soort schokgolf afgeven, waardoor er onderdelen van de dieren vallen.

Dat kunnen gewoon stukken armour zijn, maar ook wapens. Kom je enkele van de grotere vijanden in de game tegen, dan is het belangrijk om op die manier een paar van hun aanvallen uit te schakelen. Een reusachtig monster van staal neerhalen, gaat nu eenmaal eenvoudiger als hij geen machinegeweren of een granaatwerper meer heeft.

Zoals je ziet, kan je dus best gebruiken maken van je complete arsenaal. Stealth en je Focus om patronen te herkennen, afleidingsmanoeuvres om zelf zo lang mogelijk veilig te blijven en gerichte aanvallen met de juiste wapens (al dan niet versterkt met bijkomende modules, zodat je nog meer schade kan aanrichten) om de vijand zo snel mogelijk tegen de vlakte te krijgen, al dan niet gebruik makend van een tijdelijk trouwe opponent - al werkt het overriden natuurlijk enkel bij de mechanische tegenstanders in het spel. Deze combinatie van factoren, zeker tegenover een overmacht aan vijanden en soms ook gewoon de enorme slagkracht van de gigantische mechanische wezens, is uitermate geslaagd te noemen.

Horizon: Zero Dawn is natuurlijk ook een echte RPG en dat wil zeggen dat je skillpoints moet verzamelen om nieuwe vaardigheden vrij te spelen en heel wat resources in de wereld vindt om allerhande items te maken. Vrees echter niet, wij hebben nooit het gevoel gehad dat we moesten grinden om bepaalde zaken vrij te spelen. Als je toch een bepaald item moet vinden, dan is het meestal vrij duidelijk waar je dat kan vinden (of kan je gewoon een "missie" creëren om dat specifieke item te zoeken in plaats van zomaar wat te gissen en te zoeken). Toch raden we aan om zoveel mogelijk items te verzamelen, terwijl je door de wereld loopt. Om munitie te craften heb je immers altijd wel iets nodig en niets erger dan in het heetst van de strijd zonder wapens te zitten.