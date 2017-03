Watch_Dogs 2: Human Conditions

[gespeeld op PS4]

Watch_Dogs 2 is dan wel al een tijdje uit en heel wat gamers hebben het hoofdverhaal al achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat alle verhalen in die wereld zijn verteld. In de tweede uitbreiding, Human Conditions, krijgen we opnieuw te maken met een aantal grote bedrijven die het niet zo goed voor hebben met de gemeenschap in San Francisco.

Wie Human Conditions koopt, die krijgt toegang tot drie nieuwe operations: Automata, Bad Medicine en Caustic Progress.

In Automata ga je opnieuw de strijd aan met Nudle, dat met de CyruX een nieuwe smart car op de markt wil brengen. Die auto rijdt volledig op zichzelf en maakt gebruik van biometrics om al je voorkeuren te onthouden. Zo moet jij je nooit ergens zorgen over maken.

Klinkt te goed om waar te zijn? Dat is het ook, want natuurlijk zit ook CtOS mee in het verhaal. De auto kent immers ook je life score en zal op basis van die score bepalen wie er blijft leven bij een ongeval. Ben je dus een arm persoon, aan de rand van de maatschappij, dan bestaat de kans dat je een ongeval waar de CyruX bij betrokken is niet overleeft.

Dat kunnen ze bij Dedsec natuurlijk niet toelaten en dus gaan Marcus en zijn team aan het werk om de bouw van de auto stop te zetten. Dat ze er zo meteen ook eentje zelf in handen krijgen, dat is natuurlijk goed meegenomen.

In Bad Medicine stuit Dedsec op het gebruik van ransomware die de ziekenhuizen in de buurt in problemen heeft gebracht. Al snel komen ze er achter dat de Russische maffia weet heeft van het zaakje en dus besluiten ze actie te ondernemen. Daarbij verschijnt plots ene Jordi Chin, die fans van de reeks nog wel zullen kennen uit het eerste deel. Hij is nog steeds zijn charmante zelf en we vinden het dan ook jammer dat hij slechts voor korte tijd zijn opwachting maakt.

De laatste operation is Caustic Progress, waarbij Dedsec door hun rivaal Lenni op de hoogte wordt gebracht van foute praktijken bij het bedrijf RenSense, dat daklozen gebruikt om nanotech uit te testen. Die proefpersonen komen daar echter niet zo goed vanaf en vaak weten ze ook niet exact waarmee ze akkoord zijn gegaan. Marcus wil er dan ook alles aan doen om RenSense te stoppen, terwijl Lenni maar wat graag de nanotech in handen krijgt. De twee rivalen zullen dus moeten samenwerken, al loopt die samenwerking niet altijd even vlot.

De drie verschillende operations zullen je samen enkele uren aan de slag houden. Afhankelijk van de manier waarop je speelt, zal dat ergens tussen drie en vijf uurtjes liggen. Gelukkig bevat de uitbreiding ook nog enkele nieuwe co-op missies die best pittig zijn en die je ook nog een tijdje zullen bezig houden. Of dat allemaal voldoende is voor een prijskaartje van 14,99 euro, dat is een vraag die je zelf moet invullen.

Human Conditions bevat ook nog enkele andere kleine extraatjes en vooral ook een nieuwe vijand: de Jammer. Die loopt rond met een rugzak die alle hacks uitschakelt. Als je te dicht in zijn buurt bent, dan kan je dus tijdelijk niets uitsteken. Gelukkig kan je hem ook hacken en zo zijn krachten even uitschakelen. Leuk is dat zijn jamming device blijft werken, zelfs als hij dood is, wat soms voor onverwachte moeilijkheden kan zorgen.