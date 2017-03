Faeria

[geschreven door Deuces22)

Digitale card games bestaan al een hele tijd, maar het is pas sinds de opmars van tablets en smartphones dat de markt echt opengebloeid is. Als we eerlijk zijn zit Blizzard met hun card game Hearthstone daar natuurlijk voor een groot deel tussen. Zij nemen veruit het grootste deel van de markt in, maar tegenwoordig zijn er kapers vanop de Belgische kust. De studio achter Faeria is namelijk bemand door onze landgenoten aan de andere kant van de taalgrens. De creatievelingen bij Abrakam zouden al sinds 2005 deze game willen maken hebben. Het heeft tot 2017 geduurd, maar de mix tussen Magic: The Gathering en HearthStone is eindelijk voor iedereen speelbaar.

Dat de game al even in ontwikkeling is, mag dus duidelijk zijn. Het idee bestaat volgens Abrakam al twaalf jaar. Er werd door de twee oprichters van de studio tot in de late uren aan gewerkt, tot ze in 2013 uiteindelijk besloten om naar Kickstarter te trekken. De game haalde 94.000 dollar binnen. Dat was een redelijk bedrag, maar het was niet bijster veel meer dan hun doel, dat op 70.000 dollar lag. Met dat bedrag een studio uit de grond stampen die binnen afzienbare tijd een volwaardige concurrent voor Hearthstone moet opleveren, is geen makkelijke opgave. Vandaar ook dat er in 2015 werd samengewerkt met de Belgische incubator The Factory. Een investeringsronde van 1 miljoen euro zorgde ervoor dat onze landgenoten ademruimte hadden om het project volgens hun visie af te werken. Er werd dan ook beslist om over te schakelen op Unity, om de game op zoveel mogelijk platformen speelbaar te kunnen maken.

Vorig jaar ging de game dan eindelijk in Early Access op steam. Abrakam heeft een jaar gehad om aan de game te sleutelen voor zijn officiële release. Het heeft even geduurd eer de game er dus volledig stond, maar de eerste indruk mag er dan ook wezen. Als je de game via steam installeert en op create account duwt, is het meteen duidelijk dat er heel wat denkwerk en creativiteit in de game verweven zit. Als speler word je aan de hand geleid door middel van stijlvolle graphics om de meer complexe elementen van de game onder de knie te krijgen. Waar sommige games compleet de mist in gaan bij het begeleiden van de speler, is dat hier absoluut niet het geval. De regels worden erg goed en stapsgewijs uitgelegd door middel van puzzels en single player spelrondes.

Het speelveld bestaat uit hexagonale blokken, waarop je landen en de daarbij horende minions kan plaatsen. Welke soort landen je plaatst, bepaalt ook grotendeels je speelstijl. Net als in Magic moet je namelijk eerst een aantal landen plaatsen vooraleer je bepaalde kaarten kan spelen. Het aantal keuzes dat je moet maken per ronde is daarom ook iets groter dan bij bijvoorbeeld HearthStone. Je kan elke beurt kiezen om twee gewone landen te plaatsen, een gebergte, een woestijn, een poel of een bos. Dit is vooral in de beginfase belangrijk, omdat landen plaatsen zowel defensief als offensief belangrijk is. Plaats je er te weinig, dan staat je tegenstander binnen de kortste keren op je voordeur te slaan. Plaats je er teveel, dan heb je misschien te weinig Faeria verzameld of zit je met te weinig kaarten om je combo te kunnen spelen. Naast het plaatsen van landen, kun je namelijk ook voor een extra kaart of manapunt kiezen. Die manapunten worden Faeria genoemd. Je krijgt er elke ronde drie, maar je kan er op het speelveld ook verzamelen door minions naast faeria fonteintjes te plaatsen. Een groot verschil met concurrent HearthStone is dat je Faeria elke ronde optelt en niet gereset wordt. Opsparen kan dus in deze game, maar dan moet je opletten dat je niet overrompeld wordt ondertussen.

Het samenstellen van je deck is dus van groot belang. One Turn Kill decks, aggro decks, board control decks, het kan allemaal in Faeria. Het balanceren van dit soort games is absoluut geen makkelijke opgave. Het is en blijft een cardgame, dus bepaalde decks zijn van nature sterker tegen andere en je bent nog steeds afhankelijk van de cardgame goden om je combo uit je deck te halen. Abrakam is er echter in geslaagd om bij release er voor te zorgen dat er geen al te duidelijke strategieën zijn die veel sterker zijn dan andere. Dat zou ook wel mogen na zolang in Early Acces te zijn. Toch kan je op hun rankings zien dat er nog steeds spelers zijn met een laag aantal gespeelde games en een hele hoge win rate. Goeie spelers gaan uiteraard meer winnen, maar dat duidt er toch op dat er nog wat aan de balancing gesleuteld moet worden. Het gebeurt ook wel geregeld in ranked games dat je als speler kleine foutjes maakt en halverwege de game beseft dat het spel al voorbij is. Dat resulteert soms in erg langdradige matches, die je niet meer kan winnen. Het is moeilijk om als ontwikkelaar de balans te vinden tussen spannende gameplay en een strategische bovenhand. Als je namelijk veel kaarten toelaat die het volledige bord overhoop halen, dan zorgt dat voor het nodige spektakel, maar de strategische spelers gaan hiermee niet gediend zijn.

Indien ranked games je niet aanspreken, heeft Faeria ook nog Pandora. Dit is een gamemode die erg vergelijkbaar is met Arena in HearthStone. Je betaalt 1 token om te mogen deelnemen en bouwt dan een deck op de welbekende manier. Je kiest dertig maal uit een beperkt aantal kaarten, tot je deck volledig is. De uitzondering hier is dat je enkele keren mag kiezen uit wel heel spectaculaire kaarten die het tij snel kunnen keren. Vandaar ook het duidelijke contrast met ranked play. In Pandora zijn er net wel heel krachtige kaarten die je alsnog kunnen doen winnen, ook al sta je achter. Daarnaast zijn er ook nog de puzzels, die niet altijd vanzelfsprekend zijn, en de single player gamemodes. Beide zijn erg uitdagend en de moeite waard. Het speelveld verandert in single player soms van gedaante, wat zich vooral vertaald in het verplaatsen van de Faeria fonteintjes.

Het feit dat de game free-to-play is, lijkt ons vanzelfsprekend. Het uitbouwen van een zo groot mogelijke community is momenteel de grootste uitdaging voor de Belgische ontwikkelaar. Zeker als je moet opboksen tegen concurrenten zoals Hearthstone, Gwent en Duelyst. Maar net daar wringht het schoentje, want de huidige waarde van het lanceringspakket op Steam is aan de dure kant. Het is als buitenstaander natuurlijk moeilijk in te schatten wat 10 battle chests, 3 mythic chests en een aantal gems voor je betekenen in het spel, maar ons lijkt het alleszins dat daar iets meer in mocht zitten. Je kan altijd proberen om die investering terug te winnen in de maandelijkse cup, waar elke keer 3.000 dollar te winnen is.